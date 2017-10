UE enviará un centenar de observadores a elecciones de noviembre en Honduras

La Unión Europea (UE) enviará a Honduras una misión integrada por al menos un centenar de observadores para las elecciones generales del próximo 26 de noviembre, informó hoy una fuente oficial.

"Creemos que vamos a contar al final con entre 90 y 100 observadores repartidos por todo el país", dijo en Tegucigalpa el subjefe de la misión europea, José Antonio de Gabriel, en una rueda de prensa tras concluir una reunión con magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras.

Agregó que los observadores se "van a beneficiar sin duda de la experiencia acumulada en la anterior misión de observación de la Unión Europea" en las elecciones generales de 2013, que ganó el actual presidente Juan Orlando Hernández.

El subjefe de la delegación europea indicó que la llegada de observadores de la UE "aumentará" a medida que se va acercando la jornada electoral.

Señaló además que la jefa de la misión, cuya identidad no precisó, estará arribando a Honduras a finales de octubre, y dijo que por ahora no pueden hacer comentarios sobre el proceso electoral pues no conocen más detalles.

El órgano electoral hondureño y la UE firmaron el pasado 28 de septiembre un acuerdo que establece los parámetros de la misión de observación europea.

En la misma rueda de prensa, el magistrado presidente del TSE, David Matomoros, dijo que la delegación europea estará integrada por expertos en derechos humanos y legales.

Enfatizó que los delegados de la UE le expresaron su interés por conocer el proceso de transmisión de resultados de los comicios de noviembre, que serán marcadas por la reelección que busca el presidente Hernández y la participación de diez partidos.

Afirmó que la misión de la UE es de "muy alto nivel, con expertos en distintas ramas, pero que al final tratan de conjuntar toda la experiencia para dar una opinión y un informe que consolide las aspiraciones de un pueblo".

Matamoros indicó que los observadores europeos se reunirán la próxima semana con los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos del ente electoral para ver "los avances" de la llamada Ley de Política Limpia.

Además, conocerán detalles sobre el censo electoral, que supera los 6 millones de personas, de los 8,6 millones de habitantes que tiene el país centroamericano.

En los comicios de noviembre, los hondureños elegirán al presidente y tres designados (vicepresidentes) de la República, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano, y 298 alcaldías municipales.

La aspiración de Hernández a la reelección ha provocado un descontento en la oposición política porque la Constitución de la República no permite esa aspiración bajo ninguna modalidad.

No obstante, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de mayo de 2015, dejó abierta la posibilidad de que el presidente pueda buscar la reelección, en el caso de Hernández bajo la bandera del gobernante Partido Nacional, con la que ganó las elecciones de 2013.

