Bordalás: "Ya son demasiados minutos fatídicos"

José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este sábado que su equipo haya perdido cuatro partidos con goles en los últimos minutos y declaró, tras perder ante el Real Madrid con un tanto de Cristiano Ronaldo en el 84, que el conjunto azulón tiene que corregir esos errores.

"Estamos muy enojados porque, efectivamente, son cuatro partidos que nos pasa después del minuto 84. No hemos sabido. Me sirve de poco, estar a punto y caer derrotado. Algo no estamos haciendo bien. Te puede pasar un partido o dos, y ya son cuatro. Son muchos partidos así y muchos minutos fatídicos. Hay que corregirlo", comentó.

El Getafe perdió de esa forma ante el Sevilla (gol de Ganso en el minuto 84), contra el Barcelona (marcó Paulinho en el 83), frente al Deportivo (diana de Lucas Pérez al final) y ahora con el Real Madrid por culpa de un tanto de Cristiano también en el 84.

Bordalás lamentó que, en esta ocasión, la diana madridista llegara cuando el Real Madrid estaba pasando por sus peores momentos. "Han tenido problemas para generar ocasiones. Pensé que sólo nos podían hacer daño por dentro y saqué a un central, Bruno, y justo por esa zona nos llegó el gol. Hay que saber manejar esos partidos".

Además, indicó que siente mucha "rabia" por haber perdido de esa manera y reconoció que en la primera parte el Getafe no estuvo al mismo nivel que en los primeros minutos de la segunda.

"En ese momento mejoramos y teníamos el partido controlado para conseguir un punto. Habría sido un buen resultado ante el Real Madrid. Ellos son un equipo que corren bien a los espacios y no debíamos dejarles los carriles. A pesar de no haber estado bien se pusieron por delante con un error nuestro. No estuvimos al nivel habitual en el primer tiempo", dijo.

"Hablamos de no dejarles correr, de tener ayudas buenas y de tener más calma con el balón, que no pasó al principio. Nos quedamos con un mal sabor de boca. Con 1-1 tuvimos una acción de Arambarri con un tiro que se fue fuera. No son muchas ocasiones, pero pudimos sacar algo", concluyó.

