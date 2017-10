Federer: "Nadal es uno de esos tipos que me hacen un mejor jugador"

Horas antes de enfrentarse por vez número 38 contra el actual número uno del tenis mundial, el tenista suizo Roger Federer dijo este sábado que el español Rafael Nadal es una de esas personas que le hacen examinar su forma de jugar y trabajar por ser un mejor jugador.

"Creo que definitivamente es uno de esos tipos que me hacen un mejor jugador. No quiero agradecerle eso, pero él quizás me hizo volver a trabajar en mi juego, volver a las pistas de entrenamiento y pensar en lo que podría cambiar para ser un mejor jugador", dijo Federer este sábado en una conferencia de prensa tras lograr su pase a la final del Masters 1000 de Shanghái.

Sin realizar una exhibición de su mejor tenis, Federer derrotó hoy al argentino Juan Martín del Potro en un igualado partido que ganó por 3-6, 6-3 y 6-3 y le regaló a los aficionados de Shanghái su final soñada, el número uno contra el número dos.

"(Nadal) es un gran campeón y disfruto de jugar contra él, aunque el enfrentamiento directo no esté a mi favor", agregó el número dos del mundo, quien solo ha ganado 14 de las 37 veces que se han enfrentado.

Sin embargo, los últimos cuatro duelos han sido para Federer, el último en el pasado Masters 1000 de Miami, cuando el suizo le ganó en la final.

Para ver la última victoria de Nadal sobre Federer hay que remontarse al 2014, cuando consiguió imponerse en las semifinales del Open de Australia.

Nadal peleará este domingo por su séptimo título de la temporada y por levantar uno de los pocos trofeos que nunca ha ganado mientras que Federer luchará por ganar en Shanghái (de donde ya salió victorioso en 2014) su sexto torneo del año.

