Nadal alcanza la final de Shanghái tras vencer a un combativo Cilic

El español Rafael Nadal logró ganar al croata Marin Cilic, cuarto mejor tenista del mundo, en un complicado partido, por 7-5 y 7-6(3) y consiguió el pase a la final del Masters 1.000 de Shanghái para pelear por su séptimo título de la temporada.

Nadal está teniendo un exitoso paso por China, donde hace una semana ganó el Abierto de China en Pekín, un torneo que al igual que Shanghái se disputa sobre pista dura.

El torneo, que se disputa en el emblemático Qizhong Forest Sports City Arena de Shanghái es uno de los cuatro grandes títulos que falta aún en el palmarés del actual número uno, junto con los de Miami, París Bercy y el Masters de Londres.

Sí logró alcanzar Nadal la final en el año 2009, donde perdió contra el ya ex tenista profesional ruso Nikolay Davydenko. Si gana el título el domingo será el Masters 1.000 número 31 de su carrera y el título 76.

Puesto que el número dos del mundo, Roger Federer, ha logrado alcanzar las semifinales y sumará puntos en el ránking, Nadal no logrará en Shanghái matemáticamente acabar la temporada como número uno, aunque acabe ganando el título.

El español sabía que no iba a ser un partido fácil y se cumplieron los pronósticos. Nadal necesitó dos horas y 11 minutos para vencer a Cilic en un encuentro con 12 bolas de rotura (nueve para Cilic) en el que ambos cometieron numerosos errores.

El número uno del mundo encadenó este sábado su victoria 16 consecutiva y se enfrentará el domingo contra el vencedor del duelo entre el suizo Roger Federer y el argentino Juan Martín del Potro.

El primer set de casi 70 minutos arrancó con el español desperdiciando seis bolas de rotura en los dos primeros puntos de Cilic y acabó con Nadal salvando tres bolas de set y robando el saque después para ponerse 6-5 arriba y hacerse finalmente con el parcial por 7-5.

El segundo set empezó con ventaja para Nadal, que logró ponerse pronto arriba (2-1) al romper a Cilic de entrada, pero el croata acabó con la racha del español, que no había perdido el servicio en todo el torneo en Shanghái (3-3).

Pero de nuevo Cilic cometió numerosos errores que facilitaron la rotura de Nadal, quien se puso 5-4 arriba. El encuentro no acababa ahí porque el croata volvió a romperle a continuación (5-5). El parcial se decidió luego en un desempate el que Nadal puso de manifiesto su superioridad.

"Alcanzar la final en Shanghái es muy importante para mí e intentaré hacer lo mejor mañana", dijo el tenista sobre la pista nada más acabar el partido. "Ha sido un partido muy difícil. Pese a que he cometido errores he estado todo el tiempo ahí, he seguido peleando", agregó.

Después de dos rápidas victorias en Shanghái en las primeras rondas, Nadal tuvo el viernes un complicado y largo duelo contra el búlgaro Grigor Dimitrov pero pese al desgaste físico logró estar hoy a la altura e imponerse al cuarto mejor tenista del mundo. Esta era la sexta vez que se enfrentaban y de ellas Cilic solo ha conseguido una victoria.

Comentarios