Márquez asegura que el título no se gana "con prisas sino con paciencia"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se tuvo que conformar con la tercera posición de entrenamientos tras cometer un error, aseguró que "para conseguir un título no tienes que tener prisa sino paciencia".

"Por la situación que tenemos en el campeonato, es una carrera en la que tienes que vigilar un poquito más al rival que en otras; tienes que ir a la tuya y mañana es uno de esos días que si la carrera es en agua hay que ir a no perder muchos puntos", recordó.

Al ser preguntado por el error cometido en los entrenamientos al montar neumáticos lisos cuando el asfalto estaba todavía mojado en algunos puntos, Marc Márquez reconoció: "Sí, ha sido un error, pero hay que ver lo positivo, que es con lo que me quedo yo".

"Ha sido un error porque pensaba que con los neumáticos de seco se podía, pero no y ya lo hemos probado y algo es algo, pero a estas alturas del campeonato lo importante es salir en la primera línea, el mejor tiempo no es una de las cosas que me preocupe más", dijo el piloto de Repsol Honda.

"En general ha sido un día muy positivo, por cómo me encuentro y después de la caída de ayer, cambiamos alguna cosita y hemos mejorado bastante la puesta a punto, lo que me permite ser muy constante, que es algo difícil aquí en agua", explicó Márquez.

De sus rivales, Marc Márquez dijo que "Dovizioso es el que más cerca está en el campeonato y en este circuito en agua será el más peligroso para el campeonato, mientras que en seco será una incógnita".

"Sólo me fijo en Dovizioso y Viñales en los entrenamientos y para la carrera, Lorenzo también tiene un gran ritmo, Zarco seguramente, y Petrucci puede tener un día inspirado, aunque ahora estamos en una situación en la que no se puede fallar con esta pequeña ventaja por lo que si puedo conseguir la victoria, lo voy a intentar y, si no, a quedar delante de los dos rivales del campeonato", afirmó el piloto de Repsol Honda.

