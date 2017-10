Bulega refrenda su dominio en la tanda oficial

El italiano Nicolo Bulega (KTM) refrendó su dominio de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón de Moto3 en la única tanda oficial de pruebas que se disputó en el circuito "Twin Ring" de Motegi.

Motegi (Japón), 14 oct (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (KTM) refrendó su dominio de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón de Moto3 en la única tanda oficial de pruebas que se disputó en el circuito "Twin Ring" de Motegi.

Bulega, con un tiempo de 2:09.320, consiguió su segunda mejor clasificación de entrenamientos tras la obtenida el pasado año en el circuito de Jerez, por delante de su compatriota Niccolo Antonelli (Honda) y del español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda).

El líder del mundial, el español Joan Mir (Honda), no estuvo demasiado afortunado y se tuvo que conformar con la decimocuarta posición final.

Durante buena parte de la sesión fue Bulega quien asumió el rol de líder, máxime tras cuajar unos buenos entrenamientos libres, pero en el tramo final, cuando todos "aprietan" para intentar rebajar sus tiempos, comenzaron a producirse errores de los pilotos, errores de los que no estuvo exento el italiano.

Con el mejor tiempo en la decimocuarta vuelta y a menos de cinco minutos para la conclusión, fueron muchos los pilotos que se "colaron" en algún punto del circuito, como el propio Nicolo Bulega, aunque pudo controlar la moto y evitar la caída, como también hizo Joan Mir, por entonces undécimo.

A Bulega se le acercaron en el tramo final sus compatriotas Enea Bastianini (Estrella Galicia 0'0 Honda) y Romano Fenati (Honda), además del español Arón Canet, pero las vueltas finales, como habitualmente suele suceder en la categoría, resultaron muy intensas.

Y, en esa vorágine final Arón Canet fue de los que mejor lo supo aprovechar al acercarse a escasamente veinte milésimas de segundo de Bulega, quien en su giro final volvió a mejorar su tiempo, 2:09.320, y se distanció un poco más de todos sus rivales, entre los que Antonelli consiguió desbancar de la segunda plaza a Canet.

El esfuerzo final de Joan Mir no resultó suficiente y de la decimosexta plaza que llegó a ocupar pasó a la decimotercera, que acabó siendo la decimocuarta al superarlo "in extremis" un rival, con más de un segundo y dos décimas de desventaja respecto a Bulega, pero también con la obligación de cumplir con la sanción impuesta en el Gran Premio de Aragón, lo que obliga al líder del mundial a salir desde la vigésima posición, o lo que es lo mismo, desde la séptima línea de la formación de salida.

No lo tendrá nada fácil el líder del mundial, que tendrá que recuperar mucho terreno en poco tiempo para evitar que sus rivales por el título, en particular el italiano Romano Fenati, se escapen y hagan imposible una remontada que le podría permitir proclamarse campeón del mundo matemáticamente, aunque para ello necesita que Fenati no sume en ningún caso más de cinco puntos que él.

Por delante de Mir, en la séptima plaza, acabó Jorge Martín (Honda), que sí mejoró notablemente respecto a los entrenamientos libres, en los que no pasó de la decimoquinta posición, mientras que Juanfran Guevara (KTM) fue decimonoveno, con Marcos Ramírez (KTM) vigésimo segundo y Albert Arenas (Mahindra), vigésimo sexto.

