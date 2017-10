Lizcano denuncia que lo quieren incriminar en el cartel de la justicia

A través de Twitter, el parlamentario señaló que recibió información de que el detenido fiscal anticorrupción ofreció hablar en su contra dentro de las investigaciones que se adelantan por el denominado "Cartel de la Toga".

"Quiero informar al país que jamás en mi vida he visto al señor Moreno. Nunca he tenido contacto con él, ni personal, ni telefónicamente... Nunca he hecho tratos con criminales para defender mi honorabilidad. Mis abogados han sido el Dr. Yesid Reyes y Dr. Carlos Solórzano ... El Dr. Yesid Reyes fue mi abogado hasta que fue designado ministro de Justicia y cedió el poder al Dr. Carlos Solórzano a quien me recomendó", señaló en sus redes sociales.

