Google tendrá que eliminar blog por orden de la Corte Constitucional

El ciudadano John William Fierro se encontró con un blog de la plataforma Blogger en el que se calificaba a un establecimiento comercial de su propiedad de “estafador”. Fierro acudió a Google para que fuera eliminado pero no fue posible.

Ante la negativa, el tema pasó al Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá, pero allá también le dijeron que no, que la compañía no tenía la responsabilidad de los contenidos que en sus herramientas se publican y entonces acudió a la Corte Constitucional, donde le dieron la razón.

“Ordenar a Google Inc. en su calidad de propietaria de la herramienta “Blogger.com” que dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia elimine el blog, por cuanto su contenido imputa de forma anónima información no probada sobre la comisión del delito de estafa y otras expresiones que pueden considerarse injurias y calumnias contra el demandante y su empresa, y dado que este último no cuenta con otro recurso efectivo para obtener su pretensión”, se lee en el fallo.

El fallo también invita al Ministerio de Tecnologías de la Información que “establezca una regulación nacional con miras a lograr la protección de los derechos de los usuarios de Internet, especialmente en lo que tiene que ver con publicaciones abusivas, difamatorias, deshonrosas, calumniosas e injuriantes”.

Comentarios