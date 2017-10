Contrato de Moreno en Fiscalía fue por recomendación de Bustos o Ricaurte: Montealegre

Aunque no recuerda cuál de los dos ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia abogó por el contrato para el capturado ex director anticorrupción Luis Gustavo Moreno, lo que tiene claro es que el contrato se firmó por cuenta de sus recomendaciones.

"El señor Moreno fue contrado como asesor externo de la Fiscalía, pedí referencias al doctor Ricaurte o al doctor Bustos, no recuerdo a cuál de los dos, quería saber sobre la trayectoria profesional".

El ex fiscal aseguró que después de leer un libro de Moreno sobre casación pena, le pareció interesante tenerlo como asesor externo de la entidad.

"El contrato se terminó por mutuo acuerdo y por orden mía cuando me enteré que el señor Moreno llevaba casos en la Fiscalía que le creaban una inhabilidad".

Montealegre anunció que va a denunciar a Gustavo Moreno por decir que fue gracias a una supuesta amistad con el entonces fiscal que el senador Álvaro Ashton tuvo acceso a información reservada.

