Exilio respalda que Supremo venezolano paralelo dicte nulidad de elecciones

Miembros del exilio venezolano en Miami aplaudieron que el Tribunal Supremo nombrado por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, presentó hoy en la sede de la OEA un recurso de nulidad de las elecciones regionales que se celebrarán el 15 de octubre.

En una rueda de prensa, varios líderes del exilio dieron a conocer que el Supremo venezolano, que se "instaló" hoy en el Salón de las Américas de la OEA, solicitó un recurso de nulidad contra este proceso, por carecer de "garantías" y estar dirigido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), entidad que fue nombrada de manera "inconstitucional".

Ana Mercedes Díaz, una de las líderes de la resistencia venezolana en el exilio, aseguró que la instalación del Tribunal Supremo, dentro de los parámetros de la constitución venezolana, supone un "expediente fuerte" para empezar a tomar acciones y librarse del "yugo" del Gobierno de Maduro.

El Tribunal Supremo nombrado por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se instaló hoy en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un acto "insólito" que da comienzo a su "año judicial", y celebrará sesiones en la sede de este ente y también en Colombia y en una oficina privada en Washington.

Díaz destacó la instalación de este Tribunal Supremo venezolano paralelo al oficial y manifestó que la sociedad civil ha empezado "establecer una lucha real contra la dictadura".

A su juicio, participar en las elecciones de este domingo es "jurídicamente inconstitucional, políticamente inaceptable y moralmente despreciable".

El recurso, según la líder de la resistencia, servirá para demostrar jurídicamente que la participación de la ANC "viola el derecho al voto y a las libertades y derechos del pueblo venezolano".

La activista Mercedes Elena Bello señaló que en el proceso electoral de este domingo el Gobierno venezolano elegirá solo a 23 gobernadores, cuyas administraciones están "controladas por el régimen de Maduro", por lo que estas elecciones carecen de "libertad, independencia y transparencia".

"El proceso no tiene garantías porque no habrá presencia de observadores internacionales", sostuvo Bello, que declaró que en las encuestas el 70 % de los venezolanos "no confía en el proceso", pero aún así acudirán a votar porque "somos humanos y es lo que les queda de esperanza".

Otro miembro del exilio, Carlos Fernández, tildó las elecciones de "ilegales" y cuestionó que la ANC, que es el "mayor fraude electoral" hasta la fecha, convoque unas elecciones regionales sin explicar el motivo.

En ese sentido, Fernández cree que es la sociedad civil la que debe "buscar una salida y soluciones, pero no por la vía electoral".

Jean Pierre Chovet, ingeniero químico radicado en Miami, manifestó que la sociedad venezolana "no puede permitir" que la actual situación continúe, con una hiperinflación del 2.000 %, un desempleo de entre el 30 y 40 % y una degradación del PIB del 34 % anual.

Chovet destacó el "despilfarro" de la renta petrolera que durante 18 años se ha cometido en el país, lo que ha provocado una deuda de casi 400.000 millones de dólares.

"Estamos trabajando arduamente en unos planes de acción en conjunto con nuestros hermanos en Venezuela para formular soluciones y hacer una recuperación de la economía venezolana lo antes posible", manifestó.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, aseguró desde Washington que la primera tarea del TSJ debe ser "dictar la nulidad de la ANC", lo que para Díaz supondría también la nulidad de las elecciones, pues es este organismo quien "dirige el proceso".

