EEUU sanciona por terrorismo al Cuerpo de Guardianes de la Revolución iraní

Estados Unidos sancionó hoy al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC, en inglés) por su apoyo al terrorismo, un paso que promete disparar las tensiones con Teherán, que ha advertido de que tratará a Estados Unidos como "un país terrorista" si actúa contra ese cuerpo de elite.

"Autorizo al Departamento del Tesoro a sancionar a todo el IRGC por su apoyo al terrorismo, y a aplicar sanciones a sus funcionarios y filiales", dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante un discurso en la Casa Blanca para desvelar su estrategia hacia Irán.

Trump tildó al Cuerpo de los Guardianes de "fuerza personal terrorista y corrupta" de los líderes iraníes que tiene un gran peso en la economía iraní y "financia" actividades terroristas en el extranjero.

En un comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, precisó que se sanciona al IRGC por "dar apoyo a la Fuerza Al Quds, la principal entidad iraní que facilita la campaña incesante del presidente sirio (Bachar al) Asad de violencia brutal contra su propio pueblo, así como las actividades letales de Hizbulá y Hamás, y otros grupos terroristas".

Washington ya sancionó en 2007 por terrorismo a la Fuerza Al Quds, la unidad de elite y de operaciones internacionales de la Guardia Revolucionaria iraní, y algunos sectores conservadores de Estados Unidos, así como el principal grupo de presión proisraelí, el AIPAC, habían presionado para extender las restricciones al IRGC.

Según Mnuchin, el Cuerpo de los Guardianes "ha desempeñado un papel central para que Irán se convierta en el principal Estado promotor del terrorismo. La búsqueda de poder de Irán se produce a costa de la estabilidad regional".

"El Tesoro -agregó- seguirá usando su autoridad para interrumpir las actividades destructivas del IRGC".

La sanción se impone bajo la orden ejecutiva 13224, que busca bloquear los fondos de personas y entidades relacionadas con actividades terroristas, y que también es la que afecta a la Fuerza Al Quds.

Además de al IRGC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a tres entidades con sede en Irán por sus actividades relacionadas con "elementos clave de las fuerzas militares de Irán".

Las entidades son Shahid Alamolhoda Industries (SAI), Rastafann Ertebat Engineering Company (Rastafann) y Fanamoj, empresa matriz de Rastafann.

SAI, precisa el Tesoro, está controlada o pertenece al grupo iraní Naval Defense Missile Industry Group (SAIG), que produce misiles crucero y navales y también está sancionado por la ONU y la Unión Europea.

EE.UU. también sanciona a la empresa, con sede en China, Wuhan Sanjiang Import and Export Co. LTD (Wuhan Sanjiang) por actividades relacionadas con el Ejército iraní.

Con esta medida, las propiedades que esas empresas y el IRGC puedan tener bajo jurisdicción estadounidense quedan congeladas, se prohíbe a los ciudadanos de este país hacer transacciones con ellos, y podría vetarse a personas fuera de EE.UU. la entrada al sistema financiero norteamericano si negocian con ellos.

Las sanciones se anunciaron después de que el presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtiera esta semana de que sancionar al IRGC sería "un error" porque "la Guardia Revolucionaria no es solo una unidad militar, sino que tiene un lugar en el corazón del pueblo iraní", y es popular también para los iraquíes y los sirios porque ha "frenado" al Estado Islámico (EI).

El comandante del IRGC, el general Mohamad Ali Yafarí, ha alertado además a Estados Unidos de que sus bases y tropas desplegadas en Oriente Medio estarán en peligro si les impone sanciones.

Yafarí subrayó que, si finalmente Washington incluía a los Guardianes en su lista de grupos terroristas, este cuerpo "tratará al Ejercito de EEUU en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio, como al Daésh" (Estado Islámico, EI).

Comentarios