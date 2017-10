Santos advierte que acuerdo con FARC es para cumplirlo tras aval de la corte

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió hoy que el acuerdo de paz que su Gobierno firmó con las FARC es "para cumplirlo", al hacer alusión a la decisión de la Corte Constitucional de avalar las normas que lo blindan jurídicamente.

"Quiero reiterarles a todos los colombianos y a los señores de las FARC, los acuerdos se van a cumplir", expresó el jefe del Estado, quien agregó que la decisión de la Corte Constitucional de avalar las normas es "un espaldarazo que le da solidez al proceso".

La Corte Constitucional de Colombia blindó ayer el acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre por tres periodos presidenciales completos, es decir por 12 años.

El alto tribunal decidió sobre el acto legislativo 02 de 2017, que incorpora a la Constitución un nuevo artículo transitorio que indica que "las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido" en el acuerdo y lo declararon acorde a la ley.

"Vimos cómo, por unanimidad, la Corte lo que dijo en palabras sencillas es que el acuerdo de paz es la palabra empeñada del Estado colombiano, algo que hemos venido repitiendo desde que lo firmamos. Y que tenemos que obrar los colombianos de buena fe y cumplir con esos acuerdos", manifestó Santos.

El mandatario explicó que durante los próximos tres años "no podrán tomarse decisiones que violen esos acuerdos y eso es algo que le da mucha solidez".

Por último, destacó la importancia de la reunión celebrada ayer entre el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y representantes de las FARC, a la que él mismo asistió porque "a través del diálogo es como se resuelven diferencias".

"Todo esto lo que busca es cerrar el conflicto. Eso no se nos debe olvidar nunca: toda la justicia transicional, todo lo que estamos haciendo, es un ejercicio para terminar un conflicto, sanar las heridas y seguir adelante el desarrollo del país, ojalá todos unidos. Que esto no nos siga dividiendo, no nos siga polarizando", dijo el presidente.

