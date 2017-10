Gobierno boliviano reivindica a pueblos indígenas en "Día de Descolonización"

El Gobierno boliviano reivindicó hoy los idiomas, saberes y conocimientos de los pueblos indígenas y abogó por dejar atrás el "Estado colonial", al conmemorar el "Día de la Descolonización", instituido en el país en 2011.

En un acto organizado por el Viceministerio de Descolonización en La Paz, el titular de esa oficina, el aimara Félix Cárdenas, dijo a los medios que "ha fracasado" la forma de país que buscó durante décadas eliminar mediante la educación y la religión los idiomas y conocimientos ancestrales, e incluso a los mismos indígenas.

"Es por eso que en el camino de la descolonización, nosotros trabajamos para recuperar en primer lugar nuestra identidad. Porque han pretendido que nos parezcamos a lo europeo y para ser europeo había que negarse a lo que somos, aimaras, quechuas, guaraníes", manifestó el funcionario.

El viceministro afirmó que "no puede haber descolonización si el sujeto político", en este caso los pueblos indígenas, "no tiene también un sustento político ideológico".

Por ese motivo, en el evento se distribuyeron 4.000 copias del libro "La Revolución India", del intelectual aimara Fausto Reinaga, a estudiantes del magisterio y se llevarán más de 36.000 ejemplares a las bibliotecas de escuelas del país.

También hubo una escenificación de la forma de vida de los indígenas en el continente, al que algunos grupos originarios llaman Abya Yala, bajo la filosofía del "vivir bien" antes de la colonización y el cambio que hubo tras la llegada de la conquista española a este territorio.

"Hoy tenemos que luchar para volver a vivir bien. Pero no lograremos el vivir bien si no conocemos la verdadera historia, si no dejamos atrás el Estado colonial que tiene una historia blanca y de machos", sostuvo Cárdenas.

En 2011, el presidente Evo Morales, de la etnia aimara, firmó un decreto que declara el 12 de octubre "Día de la Descolonización en el Estado plurinacional de Bolivia".

Morales siempre ha señalado que con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1942 comenzó una invasión que dañó a los pueblos y culturas nativas del continente.

También ha criticado varias veces que escuelas, provincias, calles, plazas y pueblos de Bolivia lleven aún nombres europeos y ha pedido insistentemente a las autoridades regionales y municipales cambiarlos por los de líderes indígenas.

Más temprano, el gobernante boliviano escribió en Twitter que la "invasión europea" de España en 1492 trajo "muerte, saqueo y explotación" al continente americano.

"Hoy ocultan los crímenes del imperialismo contra los pueblos indígenas y llaman 'descubrimiento' a lo que en verdad fue una invasión. Hoy, el neocolonialismo imperialista levanta muros segregacionistas y trata de dividirnos con el racismo y enajenarnos con el consumismo", añadió Morales en esa red social.

