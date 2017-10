Zona Franca de Bogotá recibe cuatro galardones internacionales

La Zona Franca de Bogotá (ZFB) recibió cuatro distinciones en los premios "Global Free Zones of the Year 2017", que anualmente otorga el FDI Intelligence, centro de excelencia de la inversión extranjera directa, una división del diario Financial Times, informó hoy la entidad.

La ZFB fue galardonada en las categorías de Mejor Zona Franca de Las Américas, Mejor Zona Franca Especialista en BPO, Mejor Zona Franca en Educación, y Entrenamiento y Mejor Zona Franca con Programa de Idiomas.

"Ser reconocidos como la mejor Zona Franca de Las Américas nos permite tener un impacto significativo para el mercado extranjero, en el cual los inversionistas pueden encontrar un aliado estratégico integral para su proceso de instalación y el desarrollo de sus negocios en Colombia", dijo en un comunicado el presidente del Grupo ZFB, Juan Pablo Rivera Cabal.

Actualmente, la ZFB genera más de 84.000 empleos directos e indirectos y en lo corrido de 2017 ha gestionado más de 21.797 operaciones de comercio exterior equivalentes a 1.003 millones de dólares.

