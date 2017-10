El viral video del vocalista de Linkin Park en Carpool Karaoke

Este martes 12 de octubre, la banda ha publicado el video en su cuenta oficial de Facebook en memoria de su compañero, quien se quitó la vida el pasado 20 de julio, Chester Bennington.

En este Carpool Karaoke, que dura 20 minutos y fue grabado el 14 de julio, aparece Chester Bennington con muy buen ánimo cantando varias canciones como "Hey ya!" de Outkast, "More like me, less like you", de Linkin y "Under the Bridge" de Red Hot Chili Peppers.

El próximo 27 de octubre la banda rendirá un homenaje a Chester en Hollywood Bowl de Los Ángeles.

