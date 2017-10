Gobierno español bajará previsión de PIB para 2018 si sigue conflicto catalán

El Gobierno español bajará la previsión de crecimiento económico para 2018, que actualmente está en el 2,6 %, si no hay una "pronta solución" a la situación de Cataluña, advirtió hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, Sáenz de Santamaría explicó que 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo, pero los acontecimientos que se viven en Cataluña hacen ser "más prudentes".

El Ministerio de Hacienda presentó hoy un informe al Consejo de Ministros "de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario" para 2018 ante la falta de proyecto de cuentas.

El Ejecutivo tenía que haber presentado los presupuestos para 2018 antes del 30 de septiembre, pero no lo hizo al no tener garantizada una mayoría parlamentaria ya que los nacionalistas vascos (PNV) no han dado su apoyo en plena crisis política en Cataluña.

Esta misma semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó que la economía española crecerá un 3,1 % este año, por encima del 3 % previsto.

De Guindos explicó que el plan presupuestario que el Ejecutivo tiene que enviar a Bruselas antes del 15 de octubre, como exigen las normas de disciplina fiscal, no incluirá cambios en la política económica porque no hay proyecto de presupuesto, pero que actualizará las previsiones de crecimiento.

La vicepresidenta también alertó este viernes del daño que el proceso secesionista está teniendo en la economía catalana, ya que la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's apuntó ayer que el conflicto secesionista podría llevar a esta región a la recesión.

"Los acontecimientos en Cataluña están poniendo en riesgo la recuperación económica" y la creación de empleo en la región, insistió Sáenz de Santamaría, como refleja el "parón" de la inversión y la "caída dramática" de las reservas turísticas.

"La Generalitat (Gobierno catalán) está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una profunda recesión, como han advertido expertos", insistió.

