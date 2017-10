Pochettino califica de "irrespetuoso" a Guardiola por comentarios sobre Kane

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, ha calificado este viernes a su homólogo en el Manchester City, Pep Guardiola, de "irrespetuoso" por los "tristes" comentarios que profirió sobre su equipo y sobre el delantero Harry Kane.

Guardiola describió hace dos semanas, tras ganar en Londres al Chelsea (0-1), al Tottenham como "el equipo de Harry Kane" cuando le preguntaron sobre los rivales el City para luchar por el título de liga.

"El año pasado el Chelsea ganó 15 partidos consecutivos y estuvo intratable. No fue fácil, pero ganaron la liga con anticipación. Este año tendrán más problemas porque juegan cada tres días", valoró Pep. "Pero también están el (Manchester) United y el equipo de Harry Kane, que cada día marca dos o tres goles", añadió.

Las declaraciones del catalán no gustaron a Pochettino, que aseguró que Guardiola estaba "emocionado" tras su victoria en Stamford Bridge y le costó "ser un caballero y mantener la compostura".

"No es algo que me afecte, pero la verdad es que es irrespetuoso para mucha gente. Todos merecen ser reconocidos. A varias personas y jugadores del club les pareció triste, pero yo no me lo tomé mal", explicó este viernes el argentino.

"Es difícil de explicar porque cuando (Guardiola) estaba en Barcelona, tenía éxito y (Lionel) Messi estaba a su máximo nivel nunca me referí a ellos como 'el equipo de Messi'. Siempre dije que era el Barcelona", comentó Pochettino.

