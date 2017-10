Cinco encuentros imprescindibles del fin de semana

La visita de Mourinho a Liverpool, en el segundo aniversario de Klopp al frente del Liverpool, el "redebut" de Jupp Heynckes con el Bayern, una nueva prueba para el PSG de Emery, la visita de Messi al nuevo Wanda y el Derby della Madonnina conforman los cinco encuentros imprescindibles del fútbol europeo este fin de semana (horas CET. GMT= -2 horas).

Sábado:

-------

LIVERPOOL-MAN.UNITED: 'MOU' PARA ADORNAR LOS 2 AÑOS DE KLOPP

(12.30 hora local/13.30 CET)

Jürgen Klopp cumple dos años al frente del Liverpool y, para celebrarlo, nada mejor que recibir la visita del victorioso Manchester United de Jose Mourinho. El técnico alemán, que nada más llegar a la Premier se colgó el cartel de "Normal One" para distanciarse del "Special One" con que Mourinho empezó a epatar a la prensa británica, aún no ha logrado que su equipo mantenga la regularidad que se precisa para conquistar la Liga. De hecho, después de 75 partidos en el banquillo, tiene peores números que Brendan Rodgers y Rafa Benítez.

'Mou', al contrario, ha dado con la tecla y su ManU pugna con el City de Guardiola por la cabeza de la clasificación. Con Romelu Lukaku en estado de gracia -si marca será el primero que sume ocho goles en los ocho primeros partidos- su preocupación está en cubrir las ausencias por lesión de Fellaini, Carrick y Pogba.

BAYERN MÚNICH-FRIBURGO: HEYNCKES, CAPÍTULO IV

(15.30 horas)

Treinta años después de hacerse cargo por primera vez del gigante bávaro, Jupp Heynckes vuelve al rescate del Bayern. Un flojo inicio, que ha permitido al Borussia Dortmund aventajarle y en cinco puntos y la rebelión de los pesos pesados del vestuario, precipitó la salida de Carlo Ancelotti y el regreso del técnico que le dio el mayor triunfo de su historia; la Triple Corona (Liga, Copa y Liga de Campeones), en la temporada 2012-13.

DIJON-PSG: SIN CAVANI Y ANTE LA "ENCERRONA TAURINA"

(17.00 horas)

El partido en Dijon no debería ser un quebradero de cabeza para Unai Emery. Su equipo, el máximo goleador (27 goles), se enfrenta al más goleado (17). El entrenador rival, Olivier dall'Oglio ha calificado al PSG como "una apisonadora" y ha admitido que sus defensas se sienten "intranquilos" ante la llegada de Mbappé y Neymar. Porque Emery ha deslizado que, probablemente, dé descanso a Cavani.

Al cansancio acumulado por sus internacionales -13 disputaron partidos de clasificación del Mundial-, a los líos que afectan a la institución, con su dueño catarí acusado de sobornar a la FIFA para obtener los derechos televisivos de los mundiales-, Emery deberá añadir el terreno de juego de Dijon. Habitualmente es como una alfombra, pero después de que el Montpellier arrancase un empate sin goles con un estado del campo lamentable, el Dijon anunció en Twitter que sacaría "una manada de toros" por el estadio unos días antes del partido.

ATLÉTICO DE MADRID-BARCELONA: MESSI VISITA EL WANDA

(20.45 horas)

Recién llegado de su exhibición en Quito, Leo Messi acude al Wanda Metropolitano, el flamante nuevo estadio del Atlético de Madrid, confiado en mantener su racha ante los rojiblancos, a los que ha marcado 27 tantos, 22 de ellos en Liga. A ritmo de gol por partido desde que comenzase 2017 (47 en 47 encuentros), Messi es la gran amenaza a las intenciones del conjunto de Diego Simeone de acercarse al líder.

El Atlético confía tanto en la atmósfera que se crea en su nuevo recinto ("como en un circo romano" según Simeone) como en la mala racha frente al 'Cholo' del nuevo entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, que con sus anteriores clubes no logró derrotar al argentino en Liga.

Domingo:

--------

INTER-MILÁN: UN DERBY DELLA MADONNINA DE RÉCORD

(20.45)

Inter y Milán llevan desde 2013 sin concluir ambos entre los tres primeros clasificados y han acumulado sin éxito entrenadores (seis el Milán y 5 el Inter) durante el último lustro. Y, sin embargo, la nueva edición del Derby della Madonnina batirá récords; con una recaudación de 4'5 millones de euros nunca vista el campeonato italiano.

El choque entre los dos históricos del fútbol europeo, con casi 110 años de vida, ofrece la posibilidad de confirmar el repunte del Inter, que pese a no jugar bien es tercero y no le pierde el paso al Nápoles y el Juventus, o de frenar la caída del Milán, que sin margen de error después de encajar tres derrotas en siete partidos -las dos últimas seguidas-, está obligado a buscar un triunfo para no despeñar un proyecto que ilusionó con una docena de nuevas incorporaciones que debían cambiar la dinámica de los últimos años.

