Sampaoli había vaticinado la eliminación de Chile para el Mundial de Rusia

El ex técnico de Chile, Jorge Sampaoli, vaticinó en 2015 que la Selección austral no se clasificaría al Mundial de 2018 y desveló secretos del vestuario que han generado una gran polémica, tras concretarse el fracaso de la Roja en la carrera a Rusia.

El diario Las Últimas Noticias publicó los detalles de la conversación que el actual adiestrador de Argentina mantuvo entonces con un grupo de periodistas de radio Agricultura, ratificada ahora por algunos de los participantes.

Sampaoli estaba aún al frente de la Roja y afirmó que la clasificación a Rusia sería muy difícil, por el bajo nivel de algunos jugadores y lo complicado que era manejar el vestuario.

"Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edú (Eduardo Vargas) cada vez que lo veo está peor que antes. Mati (Matías Fernández) ya no da el nivel en que quiero que juegue la Selección, (Mauricio) Pinilla sólo piensa en las fiestas cuando lo nomino", dijo.

"Ninguno de ellos está para enfrentar una eliminatoria como la que tenemos por delante", y agregó, además, que el caso de Arturo Vidal "es para un especialista médico".

"Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky", añadió.

Destacó a Gary Medel, a quien "le gusta divertirse, pero ya no bebe", mientras que de Alexis Sánchez comentó que "a veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar el desayuno, sin hablar con nadie".

Afirmó Sampaoli que al capitán, Claudio Bravo, "lo hacen poner la cara pero son otros, los de la 'Banda Pitillo' los que lideran el equipo".

Según medios locales, en esa banda estaban Gonzalo Jara, Arturo Vidal, Jean Beausejour, Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla.

"Si seguimos así y no realizamos cambios profundos es difícil que Chile llegue al Mundial de Rusia", profetizó Sampaoli, que agregó que había empezado a planificar un recambio y tenía en mente a jugadores como Felipe Mora, Diego Silva, Nicolás Castillo y Nicolás Maturana.

Su intención era jugar la Copa Centenario, en 2016 con un equipo alternativo, para iniciar así el recambio generacional, pero preparando con tiempo a la plantilla. "Necesito que los clubes acepten pasarme jugadores una o dos veces a la semana", dijo.

Aunque la eliminación de Chile apenas se materializó el pasado martes, con la derrota 3-0 ante Brasil en la última jornada de la eliminatoria, se comentaba que Juan Antonio Pizzi, sucesor de Sampaoli en el banco de la Roja, no tenía el control de sus jugadores.

Previo al partido ante Paraguay, que Chile perdió por 0-3 en Santiago, se informó que Arturo Vidal estuvo de fiesta con un grupo de amigos hasta la madrugada en un casino. A la mañana siguiente Vidal lo negó, acusando a "los mala leche que quieren destruir mi imagen" de haber inventado todo.

Tras la eliminación, comenzó un rifirrafe de acusaciones y declaraciones que han incluido a familiares de los jugadores. "Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiesta e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quién le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Porque ahora es un país entero el que llora", escribió en las redes sociales Carla Pardo, la esposa del capitán Claudio Bravo.

Bravo, que afirmó que ningún jugador ha pensado en dejar la selección pese a la eliminación, comentó sobre las opiniones de su esposa "que cada uno se ponga el sombrero y el zapato aprieta siempre. Cada uno de nosotros lo sabe".

Pizzi anunció su partida de la Roja y los dirigentes chilenos ya buscan un sucesor, en una lista encabezada por Manuel Pellegrini e integrada por los argentinos Eduardo Berizzo y Marcelo Gallardo y el uruguayo Martín Lasarte.

