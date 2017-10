Viñales lamenta que sigue con los mismos problemas en agua

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que finalizó undécimo la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de MotoGP, lamentó que sigue teniendo los mismos problemas de adherencia con el suelo mojado.

"Tenía la esperanza de salir e ir fuerte, por la mañana me sentía bien, pero seguimos teniendo el mismo problema, no conseguimos tener tracción y resulta muy difícil ir rápido"", explicó Viñales.

"Es difícil, cuando no funciona, encontrar la solución, encontrar potencia es difícil pero se puede encontrar en la fábrica, pero la adherencia sólo la puedes encontrar en la pista, de otra forma no se puede hacer, y al haber pocos entrenamientos en agua no sabes muy bien qué dirección tomar, no es fácil pero sí que es verdad que durante todo el año no hemos mejorado nada en agua, más bien hemos ido empeorando", lamentó el piloto de Yamaha.

