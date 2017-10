La agenda de los jugadores de Selección para el fin de semana

Con el objetivo cumplido en la Selección Colombia, los futbolistas afrontarán una nueva jornada con sus clubes en las diferentes ligas. Algunos tendrán descanso, como Falcao y Luis Muriel, y otros como Edwin Cardona no estarán por suspensión.

Esta es la agenda de los jugadores del exterior para este fin de semana:

Viernes 13

Ligue 1: Lyon vs. Mónaco 1:45 p.m. (No jugará)

Sábado 14

Luis Muriel: Athletic Club vs. Sevilla 6:00 a.m. (No jugará)

James Rodríguez: Bayern Múnich vs. Friburg 8:30 p.m.

Dávinson Sánchez: Tottenham vs. Bournemouth 9:00 a.m.

Juan Cuadrado: Juventus vs. Lazio 11:00 a.m.

David Ospina: Watford vs. Arsenal 11:30 a.m.

Mateus Uribe: Cruz Azul vs. América 5:00 p.m.

Farid Díaz: Olímpia vs. Nacional de Asunción 6:10 p.m.

Stefan Medina y Oscar Murillo: Monterrey vs. Pachuca 7:00 p.m.

Domingo 15

Santiago Arias: VVV Venlo vs. PSV 7:30 a.m.

Carlos Sánchez: Fiorentina vs. Udinese 8:00 a.m.

Duván Zapata: Sampdoria vs. Atalanta 8:00 a.m.

Carlos Bacca: Girona vs. Villarreal 9:15 p.m.

Cristian Zapata: Inter vs. Milan 1:45 p.m.

Gustavo Cuéllar: Chapecoense vs. Flamengo 2:00 p.m.

Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra: Patronato vs. Boca Juniors 6:05 p.m. (Cardona no jugará por suspensión).

Comentarios