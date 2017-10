Desesperados por delincuencia y orden público se declararon comerciantes en Tumaco

Para los profesionales de las ventas, hechos como la masacre de seis campesinos, la delincuencia urbana y el narcotráfico afectan enormemente sus actividades comerciales.

"No solamente lo de la masacre allá, acá hay mucho conflicto que afecta las ventas, el enfrentamiento entre bandas, barrios, gente del comun (...) esto genera que la gente no venga, no compre y se psralice la economía", indicó Vicente Mosquera, quien tiene una tienda venta de bicicletas.

Pero el problema se agudiza cuando se trata de alteración del orden público, como lo aseguró otro comerciante que se dedica al negocio del transporte.

"A veces los camiones no quieren venir a Tumaco por que temen que los vehículos los quemen (...) el último paro armado dejó mucho miedo y millonarias pérdidas", anotó Hamiltón Perea.

Estos desafíos en materia de seguridad son algunos de los desafíos que deberá afrontar el nuevo comandante de la policía de Tumaco el coronel José Palomino.

