Oposición pide al mundo poner su mirada en Venezuela en comicios del domingo

La oposición venezolana pidió hoy a toda la comunidad internacional virar su mirada hacia Venezuela el próximo domingo, cuando en el país caribeño se celebrarán las elecciones de sus 23 gobernadores, en un proceso que desde su inicio ha sido criticado por supuestas irregularidades del Poder Electoral.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo esta petición debido a que "pareciera", según ella, que el Gobierno de Nicolás Maduro está "dispuesto a llevarse por delante todo con tal de mantenerse en el poder", al menos en las 20 gobernaciones que actualmente preside, o incluso aumentarlas.

"Uno tiene que estar pendiente del proceso electoral y hacemos esa alerta, sobre todo, para organismos internacionales, representaciones diplomáticas en Venezuela", dijo en rueda de prensa Liliana Hernández, coordinadora electoral de la MUD.

Además, destacó que la mayoría de los candidatos del oficialismo son militares, por lo que infirió que, a su juicio, el presidente pudo haber hecho un pacto con los uniformados.

Por otro lado, y sobre la reubicación de 205 centros de votación en varios estados del país -algo que afecta a 456.000 electores-, manifestó que las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D'Amelio, Tibisay Lucena (presidenta), Socorro Hernández y Sandra Oblitas, continúan "violando" los derechos políticos de los venezolanos.

Según la MUD, el Poder Electoral viola los derechos humanos de los venezolanos al poner "obstáculos" para las votaciones del domingo, entre ellas los cambios de centros electorales, la "oferta engañosa" de candidatos opositores que renunciaron a su candidatura, y la falta de información sobre las decisiones tomadas durante el proceso.

"Queremos decirle a las rectoras, ustedes están sancionadas -por el gobierno de Estados Unidos- (...) pero nosotros vamos a avanzar en que se establezcan sanciones y que las sanciones vayan más allá para que de verdad sientan ustedes el peso de la ley", dijo.

La MUD ya ha anunciado la posibilidad de crear un expediente con todo lo que consideran violaciones de los derechos humanos por parte del CNE, y la opositora añadió hoy que estas denuncias serán llevadas ante diplomáticos y ante varios organismos internacionales.

Por su parte, el gobernador del estado Miranda (centro norte), el líder opositor Henrique Capriles, se despidió hoy de la administración pública, cuatro días antes de que los mirandinos elijan a su nuevo mandatario local.

Señaló que las elecciones del domingo no fueron una transacción del antichavismo con el Gobierno de Maduro, sino un triunfo de la oposición.

En este sentido, pidió a los ciudadanos no menospreciar la importancia de esta contienda que marcará, según dijo, el camino hacia un cambio definitivo del poder político en Venezuela, en manos de la llamada revolución bolivariana desde 1999.

Capriles no pudo aspirar a la reelección por ser inhabilitado para ejercer cargos de elección popular, pero en su acto de cierre de gestión pidió a los venezolanos no rendirse en la búsqueda de un cambio de Gobierno e ir a las urnas electorales a expresarse a favor del cambio.

"Voy a seguir con ustedes, voy a seguir en la lucha, me voy a meter en las entrañas de este país, porque eso es lo que yo sé hacer. Yo no me rindo y ustedes no pueden rendirse", dijo Capriles, dos veces candidato presidencial, durante el acto en el presentó un balance de sus 9 años de gestión como gobernador.

La Contraloría General inhabilitó a Capriles para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años, una medida que también le dejaría fuera de competencia para la elección presidencial que está prevista para 2018.

Ante esto, el líder opositor reiteró su apoyo al candidato de la MUD para el estado Miranda, Carlos Ocariz, a quien le prometió acompañar durante una futura administración.

Entretanto, los candidatos a gobernadores, tanto oficialistas como antichavistas, cerraron su campaña hoy en varios estados del país, a escasas horas de que venza el plazo otorgado por el CNE para actos proselitistas, previsto hasta las doce de la noche de este jueves 12 de octubre.

