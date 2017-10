Arranca el GEMS 2017, anticipo del Festival de Cine de Miami

El GEMS 2017, un preámbulo de catorce filmes del Festival Internacional de Cine de Miami, comienza hoy con una agenda de estrenos, tributo al cine italiano, foros y muestras del reciente auge del cine de Florida.

La tercera edición de este evento cinematográfico, organizado por la universidad Miami Dade College (MDC), se celebrará hasta el próximo domingo en el Teatro Tower de la Pequeña Habana de Miami.

GEMS 2017 rendirá hoy tributo al cine italiano con el estreno del filme "Call Me By Your Name", del realizador Luca Guadagnino, una de las 14 películas que presentará durante cuatro días.

Otro de los estrenos será la producción local de bajo coste "The Florida Project", que contará además con una charla de su director, Sean Baker, que hablará del proyecto, que muestra una "fachada menos alegre" que se vive en los alrededores del complejo de entretenimiento de Disney en Orlando, en el centro del estado.

De igual forma, se llevará a cabo el estreno en Estados Unidos de la película de Florida "Life and Nothing More", del productor español Antonio Méndez Esparza, como otra muestra del impulso que ha tenido el cine del estado después del éxito del multipremiado "Moonlight".

Esta extensión del Festival Internacional de Cine de Miami, que se realizará del 9 al 18 de marzo próximo, tendrá por primera vez VR Escape, un evento de realidad virtual.

Esta novedad, con el apoyo del Complejo Internacional de Animación y Videojuegos (MAGIC) del MDC, presentará cuatro videos en 360 grados del artista y cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto.

Otra de las presentaciones importantes de cine mundial en el festival es "The Square", del sueco Ruben Östlund, ganador de la prestigiosa Palma de Oro de Cannes.

Por otro lado, se realizará un foro con los cineastas haitiano-miamenses Edson Jean y Joshua Jean-Baptiste, que analizará su serie de internet de ocho episodios "Vakabon", filmada en Miami y a estrenarse en 2018.

Otros de los filmes son "No sé decir adiós", dirigida por Lino Escalera; "NO, un cuento flamenco", de José Luis Tirado; "La novia del desierto", Cecilia Atán y Valeria Pivato; "Faces Places, de Agnès Varda y el artista callejero JR, y "In The Fade", de Fatih Akin.

