Viñales asegura que "estas tres carreras van a ser importantes"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, aseguró que "viendo que llueve, lo importante es estar tranquilo y trabajar pues estas tres carreras van a ser importantes para el campeonato, y sobre todo mañana viernes y el sábado, tener tranquilidad y hacer un buen trabajo".

Viñales lamentó las posibilidades de que lloviese. "Si en seco lo tenemos difícil, en mojado, aún más, pero hay que intentar dar el ciento por ciento en todas las condiciones y buscar lo mejor pero viendo los resultados en agua este año dudo mucho que nos ayude que llueva. Nos iría mejor que todo el fin de semana fuese en seco y poder disfrutar la carrera".

"Siempre me he sentido muy bien en Japón y ya el año pasado rodamos bastante bien con la Suzuki, me sentí muy cómodo, y creo que la Yamaha aquí irá bien y los neumáticos son un poco más blandos que los del año pasado y eso favorecerá a nuestra moto para intentar sacar el ciento por ciento", explicó Viñales, quien se ve todavía con opciones al título. "Hasta que no se acabe está abierto y seguiré motivado y luchando por el Mundial", ha dicho.

Comentarios