Abogados de caso Mapiripán se hicieron los enfermos para no asistir a la audiencia

Cinco abogados se hicieron los enfermos para no comparecer a las diligencias y de esa manera dilatar la imputación anunciada por la Fiscalía Décima de la Unidad Anticorrupción.

Es la cuarta ocasión que se frustra la audiencia, pese a que el Juez de garantías solicitó el apoyo de los Defensores públicos, pero no fueron suficientes.

La audiencia fue reprogramada para el viernes 20 de octubre próximo.

Los investigados son el actual alcalde de Mapiripán, Alexander Mejía Buitrago, el ex alcalde, Jorge Iván Duque, la contratista, María Rubiela Gómez de Molano, el ex secretario de gobierno, Joan Jeremías Roa González, ex secretario social, Óscar Mauricio Aguirre Villa, a los ex secretarios de Desarrollo, Gustavo Adolfo Quintana Osorio y Camilo Andrés Herrera Oros.

A los ex asesores jurídicos, Juan Pablo Bernal Moncada, Jesús Darío Pedraza Alcántara.

Al secretario de Hacienda, Delfín Cárdenas campero, ex concejal, Marco Tulio Gordillo Puentes, José Antonio González Rincón, al actual concejal, Jairo Humberto Uneme.

Contratistas, Gustavo Andrés Abella Acevedo, Benjamín Herrera Bonilla, interventor, Alejandro Olguín Quintero, José Antonio Castro Alfonso, Aura Marina Hernández Villada.

A todos ellos, la Fiscalía los sindica de haber utilizado los dineros del municipio por el orden de los $5.373 millones de pesos para financiar la campaña política del hoy concejal, Alexander Mejía.

