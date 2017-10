Unicef conmemora el Día de la Niña con una investigación de higiene menstrual

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Niña, UNICEF Colombia publicó una investigación llamada ‘Manejo de la Higiene menstrual en las niñas de las escuelas del área rural en el Pacífico colombiano’. Esta dio a conocer que en zonas alejadas del país, la menstruación aún se reconoce como un castigo o una situación de enfermedad, lo que plantea múltiples retos.

La especialista en desarrollo infantil de Unicef Luz Ángela Artunduaga, manifestó que hay un tema amplio de desinformación: “Algunos de los principales hallazgos fueron que el 20% de las niñas consideraron que la sangre menstrual es sucia, el 35% afirmaron no saber nada de la menstruación y el 45% no sabía o no respondió sobre de donde proviene el sangrado menstrual”.

La organización invita a los colegios, a las entidades públicas y a las familias a integrar este tema en contextos sociales, para que no se sigan construyendo tabúes e ideas negativas en torno a la menstruación, sino que sirva para aportar a la construcción de los derechos de las niñas.

Para conocer más información sobre la investigación: http://unicef.org.co/informes/higiene-menstrual-en-las-ninas-de-las-escuelas-del-area-rural-en-el-pacifico-colombiano

