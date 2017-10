No hay un rastro de un cilindro bomba: Naranjo

El vicepresidente de la República, el general, Óscar Naranjo, reconoció posibles inconsistencias en las versiones que entregó la Policía y el Ejército sobre los hechos que rodearon la masacre de seis campesinos en Tumaco, Nariño.

"En la primera comunicación del Gobierno sale una información, pero ahora poco a poco van aclarándose los hechos (...) yo lo digo aquí, lo que veo, por lo que me dicen, lo que me muestran es que no hay rastro de un cilindro bomba como se dijo en el comunicado inicial", señaló Naranjo.

Sin embargo, el vicepresidente pidió esperar los resultados de las investigaciones que emprendieron las autoridades, que serán las determinen quienes eran los dueños de las armas de fuego que causaron la muerte de 6 campesinos y heridas a otros 20.

"Hay que tener claro que esa posible inconsistencia no quiere decir que el Gobierno quiera sesgar las investigaciones", añadió el alto funcionario.

Comentarios