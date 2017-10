Alias 'Guacho, sí hizo parte de las Farc: Romaña

En diálogo con Caracol Radio, alias romaña, quien permanece en uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en Tumaco, Nariño, indicó que alias Guacho desertó de las Farc cuando se iba a formalizar el acuerdo de paz.



"Cuando llegué aquí en septiembre del año pasado, 'Guacho' estaba aquí en la Aldana, pero no estaba ya cuando se pasaron las listas y se hizo una asamblea que lo he explicado, ellos salieron del proceso de paz, dejaron las armas y el uniforme y por lo tanto no hicieron más parte del movimiento guerrillero", señaló.



De otra parte Caracol Radio conoció que en la región de Tumaco hay una guerra por territorio entre alias 'Chachi', antiguo socio de alias 'Guacho' y quienes serían los que están detrás de las amenazas a campesinos que se quieren acoger al programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Comentarios