Controversia en Argentina por una supuesta "lista negra" realizada por Macri

La supuesta existencia de una "lista negra" de 562 personas confeccionada por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, levantó hoy, en plena campaña electoral, una fuerte controversia entre la oposición, que critica el hecho, y el oficialismo, que lo define como "metáfora" pero niega su existencia.

"Interpreta que si esas personas no estuvieran en Argentina se acabarían los problemas. Sé que debo de encabezar esa lista, tengo la certeza absoluta", aseguró este martes la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y actual candidata a senadora en una rueda de prensa en Buenos Aires.

El pasado 4 de octubre, el diario Clarín publicó que el jefe de Estado dice "en charlas privadas" que una cifra de en torno a 562 personas son para él los argentinos que frenan el cambio en el país, en referencia al periodo que comenzó con su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2015, tras los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández, su esposa.

La publicación añadió que se trata de empresarios, jueces, sindicalistas, políticos o periodistas que si salieran de la estructura del poder, se podrían acelerar los cambios culturales, y especificó que el presidente bromea al respecto: "Si los pusiéramos en un cohete a la Luna, el país cambiaría tanto...".

Para Fernández, que se encuentra en plena campaña para las elecciones legislativas del 22 de octubre, esto es una cosa "inédita" en la actual democracia.

"Sinceramente es algo nunca visto. Me remite a épocas... no voy a decir la dictadura... Como tengo bastantes años me remite a otros Gobiernos democráticos donde había listas de gente que se tuvo que ir del país... y esa gente tenia fuertes posibilidades de no aparecer más o que pasara algo muy feo con su vida", aseveró.

"Y tengo certeza de que si me meten en un cohete para mandarme a la luna me moriría, porque en la luna no hay vida. No me resta más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer en la Argentina para que Argentina no tuviera problemas", sentenció la viuda de Kirchner.

Por su parte, el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, señaló hoy en una entrevista con radio La Red que "no hay ni lista ni nada por el estilo".

"Es una metáfora. No es una lista. Una expresión de que hay alguna gente en Argentina que ha tenido una actitud mafiosa, de apropiarse de lo que no le correspondía y que eso es parte del cambio que tenemos que tener", agregó.

"Concebimos el poder de una manera distinta (al kirchnerismo): como un servicio, dentro del contexto republicano y para resolver problemas", concluyó Peña.

El funcionario también respondió a las acusaciones de la expresidenta respecto a que detrás de las causas judiciales que la afectan está el actual Gobierno impulsando una persecución en su contra.

"Eso refleja su visión sobre la república y la democracia. Ellos vivieron manipulando la justicia, es natural que piensen que todos somos como ellos, pero no lo somos. Hoy la justicia es independiente, todos los ciudadanos deben responder ante la ley", argumentó.

Según continuó, el resto de la campaña electoral se basa en "propuestas y mensajes de esperanza" que el oficialista frente Cambiemos "está transmitiendo en todo el país".

