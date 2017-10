El escándalo sexual que avergüenza a Hollywood

El pasado jueves el diario The New York Times destapó el escándalo basado en varios testimonios de antiguos y actuales empleados de la empresa que no dudaron en dar detalles sobre el comportamiento de Weinstein.

Días después de salir a la luz, la lista de víctimas continúa aumentando. Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie se han unido a las acusaciones por abusos y acoso contra Weinstein, mientras que tres mujeres le han denunciado por violación, la directora italiana Asia Argenti, Lucía Evans y otra mujer que prefiere mantenerse en el anonimato.

Angelina Jolie cuenta lo que le sucedió a ella mientras negociaba su participación en Jugando con el corazón, en 1998, cuando tenía 21 años: “Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, y como resultado, decidí no trabajar con él de nuevo y avisar a otros cuando lo hicieron", ha dicho a The New York Times en un correo electrónico. "Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo o cualquier país es inaceptable", agregó Jolie.

Paltrow, por su parte, recordó un episodio con el productor. La actriz cuenta que éste la invitó a su habitación de hotel cuando estaba rodando la película "Emma", producida por él. Gwyneth manifiesta que Weinstein puso una mano sobre ella y sugirió "un masaje". "Yo era una niña. Estaba petrificada".

Otros artistas tambén se han pronunciado al respecto, Jennifer Lawrece, Meryl Streep y George Clooney han criticado con estupor el comportamiento de Weinstein.

“Me perturbó mucho escuchar las noticias sobre el comportamiento de Harvey Weinstein. Trabajé con Harvey hace cinco años y no experimenté ninguna forma de acoso a nivel personal, ni sabía de ninguna de estas acusaciones. Este tipo de abuso es inexcusable y absolutamente decepcionante”, señala Jennifer Lawrence.

“Mi corazón está con todas las mujeres afectadas por estas acciones repugnantes y quiero agradecerles el valor de denunciarlas”, añadió Lawrence.

George Clooney ha tachado de “indefendible” su comportamiento: "Harvey Weinstein me dio mi primera gran oportunidad como actor en películas como “Del crepúsculo al amanecer” y mi primera gran oportunidad como director con “Confesiones de una mente peligrosa”. Compartimos cenas, estuvimos juntos en distintas locaciones, tuvimos peleas. Pero puedo decir que nunca vi nada de este comportamiento", y añadió: "No hay nada que decir, excepto que es indefendible".

Del mismo modo, el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió que el productor de Hollywood sea condenado por su accionar.

"Michelle y yo hemos estado asqueados por los recientes informes sobre Harvey Weinstein. Cualquier hombre que rebaje y degrade a mujeres de ese modo necesita ser condenado y asumir su responsabilidad, sin importar su riqueza o estatus", dijeron en un comunicado.

Obama, cuya anterior campaña presidencial recaudó fondos en Hollywood gracias al productor, celebró en un comunicado "el coraje de las mujeres que se han atrevido a contar estas historias dolorosas".

