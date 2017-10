Uruguay asegura que no importa leche para revenderla luego a Brasil

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, aseguró hoy que su país no importa leche para luego revenderla a Brasil y que ese argumento, esgrimido por el país vecino para suspender las licencias de importación del producto, "es muy traído de los pelos".

En declaraciones a la emisora local Radio Carve, Nin Novoa dijo además que mantiene conversaciones por este tema con autoridades brasileñas y que el canciller de ese país, Aloysio Nunes, no estaba en conocimiento de la resolución que había tomado el Ministerio de Agricultura de su país.

Este martes, el Gobierno de Brasil anunció la suspensión provisional de las licencias de importación de leche de Uruguay, su socio en el Mercosur, hasta que una investigación determine el verdadero origen del producto, que ingresa al país libre de aranceles.

La suspensión fue anunciada por el ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi, tras reunirse en el Congreso con integrantes de un grupo parlamentario que defiende los intereses de los productores rurales y que alegan que parte de la leche que ingresa a Brasil desde Uruguay procede de terceros países.

"Me puse en contacto con el canciller brasileño, que estamos en contacto permanentemente. Ahora me acaba de mandar un mensaje alentador en el sentido de que vamos a seguir manteniendo nuestras buenas relacione00s, que esto no puede empañar las relaciones entre los dos países", señaló Nin Novoa.

El canciller uruguayo enfatizó que Uruguay no importa la leche que le vende a Brasil, sino que los lácteos provenientes de otros países son productos terminados como yogur y quesos.

"Uruguay le vende 500 millones de dólares de lácteos a Brasil e importa de algunos otros países productos terminados por 15 millones. Por lo tanto es imposible hacer una triangulación como afirman los brasileños", sostuvo.

Además, aseguró que el argumento de que Uruguay importa leche desde otros países como Argentina es "muy traído de los pelos".

Por otro lado, dijo que es una mala señal la que está dando el Ministerio de Agricultura brasileño en momentos en que el Mercosur está negociando la apertura a nuevos mercados como la Unión Europea, y aseguró que esta situación es un "argumento en contra".

"Quiero saber si el Ministro de Agricultura tiene competencias para tomar esto o tienen un mecanismo integrado por otros ministerios, que yo creo que esa es la situación. Hay circulares o decretos que todavía no están en vigencia, según me informó anoche nuestro embajador", agregó.

En este sentido, el canciller uruguayo dijo que seguramente esta resolución de su vecino país no sea de aplicación inmediata.

"Tampoco se trata, como he escuchado en algún otro lado, de que esta es una prueba más de que tenemos que irnos del Mercosur", concluyó Nin Novoa.

