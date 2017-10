Nadie dijo que se iría de la selección de Chile, asegura Claudio Bravo

El portero y capitán de la selección de Chile, Claudio Bravo, aseguró hoy que ningún jugador manifestó alguna intención de abandonar la Roja tras quedar afuera del Mundial de Rusia 2018, después de perder este martes con Brasil por 3-0 en Sao Paulo.

"Nadie dijo ayer que se iba. Todos están tranquilos para analizar la situación", dijo Bravo a los periodistas antes de partir a Inglaterra para unirse a su club, el Manchester City.

"Somos grandes y cada uno sabe en qué se equivocó o falló. Esto lo perdimos nosotros, tenemos súper asumido que no perdió la prensa ni la gente", se sinceró el cancerbero chileno respecto del fracaso del equipo en la carrera al Mundial.

Tras la derrota ante Brasil, Chile quedó en el sexto lugar de la clasificatoria, con 26 puntos, superado por diferencia de gol por Perú, que buscará los pasajes a Rusia en una repesca ante Nueva Zelanda en noviembre.

En tanto, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia sellaron su clasificación directa a la cita mundialista, que para Chile habría sido la tercera consecutiva por primera vez en la historia.

En cuanto a su propia permanencia en la Roja, Bravo se manifestó dispuesto a seguir, pero matizó que ello dependerá del entrenador que llegue "y de las ideas que pretenda implementar", tras el anuncio de Juan Antonio Pizzi de dar un paso al costado después del fracaso del equipo en la carrera al Mundial.

"Me siento capacitado para continuar, pero es tiempo de analizar y ver quién llegue. Creo que depende del técnico que venga y la idea que tenga y lo que quiera para el futuro de la selección", precisó Bravo.

"Al margen de quien esté, hoy estamos a la deriva porque se sabía de antes la decisión de Juan (de irse si la Roja no se clasificaba), esto debe continuar de la misma forma en la que fuimos exitosos y no de manera negativa", subrayó Bravo.

"Necesito pensar las cosas. Cuando estoy en un lugar soy el que más se compromete y no estaré donde no me sienta comprometido. Es tiempo de pensar, analizar y cada cual sabe lo que se hizo bien o mal", reflexionó el portero.

Los grandes equipos crecen en base a este tipo de cosas y hay muchos jugadores que tiene mucho por entregar todavía".

Insistió en todo caso que se siente capacitado para seguir en la selección, "por capacidad y por años, llevo catorce, y diez siendo capitán. ¿Por qué no me voy a sentir capacitado para continuar?" se preguntó.

Respecto de la búsqueda de un nuevo seleccionador para Chile, se mostró partidario de "juntarse con los dirigentes" para estudiar el asunto, lo que "sería lógico, pero es complejo porque nos vamos a nuestros clubes", indicó.

"Además, puede venir un técnico que quiera sólo jugadores de 20 años, pero eso no lo sabemos porque no hay técnico. Estamos eliminados y debemos partir de cero", manifestó.

Preguntado por la posibilidad de que sea Manuel Pellegrini el más indicado, Bravo señaló que el ingeniero está en el fútbol chino y advirtió que el tema del técnico "está muy fresco", por lo cual "no hay que aventurarse y ver las cosas con calma".

" No se debe buscar un técnico que sea un parche, sino que haga una reestructuración completa, desde las divisiones menores hacia arriba. Creo que las juveniles deben jugar idéntico a la adulta para que nos vaya bien", sentenció.

Respecto de las causas de la eliminación de Chile, señaló que ello "no pasa por la derrota en Brasil, sino que por muchos partidos en los que no estuvimos a la altura que corresponde".

"Pasa por ahí, lo desaprovechamos en muchas ocasiones, de local y de visita. Debimos aprovecharlo tiempo atrás y no llegar al último partido con la soga al cuello", manifestó y añadió que "debemos seguir remando y trabajando más duro que nunca. Son las lecciones que se deben tomar. Desperdiciamos una oportunidad increíble". concluyó.

