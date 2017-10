Maddon dice que a los Cachorros no les afecta que hayan pospuesto el juego

El piloto de los Cachorros de Chicago, Joe Maddon, dijo que "para nosotros el cambio de día en el juego, no es un problema, nosotros estamos listos para ganar en cualquier momento".

El cuarto partido que se jugaría el martes entre los Cachorros y los Nacionales de Washington se pospuso debido a la lluvia, pero se jugará el miércoles en el campo de los Cachorros, el "Wrigley Field".

Maddon también dijo que el abridor diestro Jake Arrieta, podrá descansar un día más el tendón que tenía lesionado, pero que el miércoles subirá a la lomita a enfrentar a los Nacionales en el cuarto juego de la Serie de División de la Liga Nacional.

Los Cachorros tienen ventaja de 2-1 en la serie que se juega al mejor de cinco y necesitan sólo una victoria para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles.

El lunes, los Dodgers "barrieron" 3-0 a los Diamondbacks para conseguir su boleto a la Serie de campeonato.

Maddon, dijo que "mis jugadores están listos para jugar en cualquier momento".

Indicó que antes de la suspensión del partido, los jugadores estaban en la sala de pesas, entrenando para el juego, "todos estaban concentrados haciendo lo que tenían que hacer para salir a ganar".

Dijo que ambos equipos decidieron que la mejor opción era suspender el partido porque como se había pronosticado lluvia, muy probablemente las acciones iban a suspenderse.

"Cuando se juega un partido como este, especialmente en esta época del año, se ven todas las opciones para que se jueguen los nueve episodios", dijo Maddon.

Por lo que indicó que su novena ahora está enfocada en jugar el miércoles. Confirmó que Arrieta, quien estaba programado para comenzar el martes, iniciará el miércoles.

Para Arrieta será su primer inicio de la presente fase final porque presentaba un dolor en el muslo.

Arrieta "no tendrá ninguna ventaja extra por jugar mañana y no hoy. El estaba listo para lanzar hoy, así que no hay ventaja, el simplemente hará su trabajo de la mejor manera posible sobre el montículo".

Aunque será el primer inicio de Arrieta en esta fase final, será su tercero por vida, luego de haber blanqueado a los Piratas de Pittsburgh en el de 2015, y mantener con sólo dos carreras en seis episodios a los Gigantes de San Francisco el año pasado.

Maddon también dio su punto de vista sobre sus rivales los Nacionales, que informaron que subirán a Tanner Roark para abrir el juego.

"Roark es impresionante para mí", dijo Maddon, quien agregó que "debo reconocer que es un lanzador excelente, pero eso es lo único que tienen los Nacionales, un buen pitcheo, punto".

Comentarios