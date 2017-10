Messi es Mundial: Triplete para ir a Rusia 2018

Con un hat-trick de Messi, la Albiceleste clasificó al Mundial de Rusia. El crack tuvo una actuación épica y fue imparable para los ecuatorianos. Argentina tenía una sola esperanza: Messi. Y el crack, en una actuación descomunal le mostró a su equipo el camino a la clasificación.

Los de Sampaoli arrancaron perdiendo 1-0 por un gol tempranero de Ibarra que le ganó la espalda a Mascherano. Pero se recuperó anímicamente del golpe, reacomodó sus líneas y salió a ganar en el campo de Ecuador. La presión alta dio resultado, con Biglia y Enzo Perez ubicados como doble pivote y Di Maria desbordando, y conectándose con Lionel Messi, y Pipa Benedetto moviéndose libre en el are del Tri, Argentina generó las mejores ocasiones. Con Lionel Messi inspirado y con buena conexión con Di María.

El primer gol de Messi llegó a los 12 minutos de una buena combinación con Pipa Benedetto. El crack le marcó el camino a sus compañeros. Los tranquilizó, y los motivó a que jugarán más sueltos. Pidió siempre la pelota y ordenó al equipo para que adelantara las líneas y apretara a Ecuador desde la salida de la pelota.

La clasificación estaba en la zurda del Diez. Y en una noche para la historia el crack puso el segundo gol del partido a los 17 minutos después de una magistral pared con Ángel Di Maria. En la segunda parte, Sampaoli reacomodó el equipo formando dos líneas de cuatro. Ecuador estaba abatido. Y a los 51 minutos otra vez el Diez después de robar un balón, se la llevó hacia la izquierda y fusilo al portero Banguera. Toda la Argentina gritó ese gol, que terminó de sellar la victoria de la Albiceleste.

Messi llegó a los 61 goles en la Selección. Y un récord que no consiguió Maradona: metió tres goles en un partido no amistoso con la Selección. Además, fue su quinto hat-trick con la Albiceleste. Los anteriores fueron todos en la era Sabella. El primero el 29/2/12, ante Suiza, de visitante, con victoria 3 a 1. El segundo fue 9/6 del mismo año, 4 a 3 a Brasil en New Jersey, Estados Unidos. Y el último, el 14/6/13 frente a Guatemala, en la capital del país centroamericano, con victoria 4 a 0. El último el 11 de junio de 2016 contra Panamá en la Copa América de Estados Unidos.

