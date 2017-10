Pékerman: "Hay que seguir confiando y no abandonar"

¿La Eliminatoria de la convicción, rebeldía y saber levantarse?: "Todas las palabras encajan bien en lo que le pasó a Colombia, por eso hablo de disfrutar. Porque supo sobrellevar cada momento, mostró rebeldía y paciencia en el momento necesario, también supo superar ausencias de jugadores. Todas las situaciones que fueron complicando al final lo que pensábamos que podía llegar con un poco más de ventaja. Hoy yo pienso que tenemos que disfrutar, no tantos análisis. Fue mucho tiempo de exigencias, fue duro para todas las selecciones en distintas etapas de la Eliminatoria todos tuvimos dificultades que llevaron a este final."

Colombia se levantó: "Esperábamos el resultado de todo lo que trabajamos y hoy lo conseguimos, eso habla de la grandeza de este grupo de jugadores, realmente volver a un Mundial con ellos era un deseo muy grande. Este equipo cumple, no se pasa de palabra, los jugadores se están acostumbrando a las altas competencias. En las dificultades hay que destacar la grandeza del equipo por esta reacción. Así como la vez pasada dije que pocas veces se pierden partidos como el que perdimos con Paraguay, también debe haber pocos equipos que puedan reaccionar en cuatro días sabiendo que podían quedar fuera del Mundial, ha sido algo para recordar."

Los referentes: "Hay que seguir confiando, no hay que abandonar, sé que duele algún mal resultado, pero ellos son grandes jugadores que hay que disfrutarlos. El fútbol tiene estos vaivén, ha pasado con Neymar en Brasil, Messi en Argentina, con Batistuta y Crespo en otras épocas. Los jugadores de este tipo cargan con una gran mochila y el público tiene que entenderlos, más allá de alguna mala actuación."

Falcao: "Se agiganta 'Falca' por su lesión y perderse el Mundial anterior, nosotros siempre estuvimos esperando su recuperación. Siempre con sus palabras, su presencia y su liderazgo ha sido clave para sus compañeros."

El final del partido: "Pensábamos que el partido lo podíamos llevar mejor y cuando llegó el gol de Perú no es fácil, sabíamos que se apretaba el resultado y que cualquier situación podía complicar. Así que aprovechamos la experiencia anterior y el partido duró un poco menos en cuanto a juego, pero son situaciones normales en este caso. Fue bueno el final porque no solo fue el partido, también todo el contexto que no se puede ignorar."

La inclusión de Zapata: "Volvimos a ver a Colombia en muchos aspectos, fue sólido en todas las líneas, individualidades, equilibrio. En esta idea para jugar este partido, Duván Zapata hizo su primer juego completo, necesitábamos sus movimientos y potencia, hizo una gran tarea y nos ayudó mucho para completar la idea con Cuadrado, James y Falcao."

Agradecimiento a Colombia: "Por supuesto, lo quiero compartir con cada uno de los colombianos, los abrazaría a cada uno sin excepción, sé cómo sufren cuando las cosas no se dan y el apoyo estuvo siempre, salimos de Barranquilla y el público siempre alentó 'van a lograrlo, van a lograrlo' así que felicitaciones al pueblo colombiano y quería destacar ese apoyo."

Mensaje a Perú: "Quiero aprovechar para felicitar a Perú, ha conseguido un logro histórico y todos vamos a hacer fuerza para que den ese paso, por su gente, Gareca y todo el trabajo que realizó. No quería dejar de reconocer y felicitar a Perú, estamos muy contentos por eso."

