"Cambio Radical confirmó su salida de la coalición": Gobierno

Después del primer debate de la JEP donde Cambio Radical no participó, Guillermo Rivera señaló que esta fue la oficialización del rompimiento con el gobierno.

“Nosotros advertimos que no necesitábamos de Cambio Radical, no nos acompañaron y con esa decisión oficializaron su retiro de la coalición, lo que hicieron al no participar de este debate de la ley más importante de la implementación del acuerdo de paz es claramente retirarse de la coalición”, precisó.

Rivera es consiente de las implicaciones políticas que tendrá el tema en los debates que le faltan a la JEP y dejó en manos del presidente Santos la decisión sobre la permanencia de Cambio Radical en la unidad nacional y en el gobierno.

Esta colectividad no participó de las discusiones de la JEP a pesar de que fueron acogidas y aprobadas la mayoría de las objeciones del fiscal general a esta jurisdicción especial de paz.

