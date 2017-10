Medidas especiales adopta Aerocivil ante "operación reglamento", anunciada por controladores aéreos

La Aeronáutica Civil afirmó que los controladores aéreos de Bogotá no asociados a los sindicatos no apoyan este plan "reglamento", por lo que los usuarios no se verán afectados con demoras en sus itinerarios.

Sin embargo, la entidad señala, en una comunicación, que debido a los anuncios de los controladores afiliados a ACDECTA, desde el 20 de septiembre cuando se inició la huelga de los pilotos de ACDAC, se estableció un plan de contingencia, para evitar cualquier afectación en la operación, como es reforzar el personal técnico las 24 horas para atender las necesidades que se puedan presentar.

También, se acordaron los turnos de personal para garantizar, de manera permanente, la disponibilidad en la prestación del servicio y continuo monitoreo.

La Aeronáutica Civil anunció que cuenta con herramientas tecnológicas como HARMONY, que brinda en tiempo real información de las demoras no justificadas en la operación.

La entidad informó que existen dos sindicatos uno denominado ACDECTA y el otro CSTA, los primeros anuncian que se solidarizan con los pilotos de Avianca afiliados a ACDAC.

Por el contrario, el sindicato SCTA, mediante comunicado, expresa que hasta el momento no hay ninguna declaratoria, tendiente a convocar operación "Reglamento".

Finalmente, la Aerocivil recuerda que la "operación reglamento" es ceñirse estrictamente al reglamento y no habrían horas extras que son adicionales a las 60 horas laborales reglamentarias.

