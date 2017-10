Jefe de CICIG vuelve a solicitar visa que le revocó Cancillería de Guatemala

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dijo hoy que solicitó nuevamente la visa que le revocó la Cancillería, después de habérsela concedido el pasado 4 de octubre.

"Ayer (lunes) recibí una comunicación que había sido revocada porque no se había solicitado adecuadamente o porque no se habían utilizado los canales correspondientes que son los mismos que siempre, durante las oportunidades anteriores, se han utilizado", dijo el abogado colombiano a la prensa.

Este martes trascendió que el Ministerio de Relaciones Exteriores había revocado la visa porque la solicitud "no fue formulada por la persona competente para tal efecto" y advirtió que las autoridades migratorias del país "han sido notificadas de la situación", puesto que Velásquez tiene hasta el 18 de octubre para resolver esta situación.

De forma escueta, el abogado colombiano prefirió no opinar sobre el momento en el que se produce esta resolución del Gobierno de Guatemala y se limitó a informar que este martes presentaron una nueva solicitud y que esperan que "no haya ninguna dificultad sobre ese particular".

La revocación de la visa, sobre la que Cancillería no ha dado más detalles, se produce después de que en agosto el presidente Jimmy Morales intentara expulsar del país a Velásquez por considerar que se extralimitaba en sus funciones, aunque la Corte de Constitucionalidad anuló esta decisión.

A raíz de ello, el Gobierno de Morales, que este martes no estuvo presente en el décimo informe que el ente presenta sobre su trabajo, pidió a la Organización de Naciones Unidas iniciar la revisión del acuerdo que creó la CICIG en 2007 con el fin de que cumpla ese mandato.

