Cristina Fernández denuncia "obsesión" de Macri por que juez vaya contra ella

La expresidenta argentina y actual candidata a senadora Cristina Fernández dijo hoy que la decisión de un juez de llamarla a declarar por presunto encubrimiento de terroristas sirve "a los intereses" de Mauricio Macri para "actuar como correa de transmisión" de sus "obsesiones" contra ella.

"Responsabilizamos a Macri de someter a la democracia argentina a un estado de 'shock'. De judicializar la vida política, de pretender intimidar a nuestras candidaturas y nuestros votantes", dijo Fernández (2007-2015) en una rueda de prensa en Buenos Aires cuando quedan 12 días para las elecciones legislativas para las que se presenta a la Cámara Alta.

Este lunes, un juez citó a la exmandataria para que el próximo 26 de octubre declare como investigada en un caso por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra la mutua AMIA de Buenos Aires en 1994, abierto por la denuncia que presentó en 2015 contra ella el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer muerto.

Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, se encargaba de la investigación sobre el atentado contra la AMIA -que dejó 85 muertos y sigue impune-, y creía que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque para favorecer el intercambio comercial, algo que la exmandataria siempre ha negado.

"Este querer convertir en un delito un hecho que no es judiciable (un acuerdo entre dos países aprobado por el Congreso), no solamente en Argentina. Estamos no solamente ante un pedido de indagatoria que vulnera per se la Constitución y las obligaciones que Argentina tiene como estado miembro de ONU", añadió.

Es por ello que adelantó que una vez pasen las elecciones hará una "presentación" ante las Naciones Unidas "sobre esta causa" y el llamado a declarar.

"Esto no es solamente un hecho no judiciable, es un acto hecho en el marco de la carta de la ONU", aseveró, para señalar que ese documento señala que los Estados en una "controversia" tratarán de "buscar resolución mediante la negociación".

En su opinión, la citación realizada por el juez Claudio Bonadio "ha cruzado todos los limites democráticos".

"En plena campaña electoral, junto a otras 13 personas, el juez Bonadio nos llama a indagatoria sobre un hecho que no es judiciable y sobre el cual él tuvo participación como juez y en el cual el fuera apartado por encubrimiento de ese hecho (el atentado)", subrayó.

"Vulnera todas las garantías judiciales. Uno no sabe por qué ha sido citado", agregó.

Fernández aclaró que "como ciudadana y expresidenta" quiere tener "los mismos derechos y deberes" que cualquier persona frente a cualquier proceso judicial.

Pero, dijo, no puede "soslayar" como dirigente de "la fuerza política más votada" en la provincia de Buenos Aires en las primarias del 13 de agosto que es "inaceptable" esta "judicialización y cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral, nunca visto".

"Hay que levantar la voz y denunciar la persecución, acoso y deterioro grave de nuestra calidad democrática. Hacemos responsable al juez Bonadio, el más desprestigiado de servir a los intereses políticos de Macri, de actuar como correa de transmisión de sus obsesiones contra la oposición y contra mi persona en particular", concluyó.

Entre otros asuntos, a su sucesor también le hizo "responsable" de un uso partidario "obsceno, imposible, inconstitucional", donde el Poder Judicial actúa casi como un grupo de tareas del Poder Ejecutivo.

"Responsabilizamos a Macri de jugar sucio, porque esto es vulnerar los derechos de millones de personas. Nunca se vieron situación como las que estamos viviendo en Argentina, no al menos en democracia", indicó tras acusar al presidente de, entre otras cosas, "precarizar" la economía del país.

