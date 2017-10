Renuncia candidata opositora a alcaldía del municipio nicaragüense de Nindirí

La candidata a la alcaldía del municipio nicaragüense de Nindirí por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Iris Madriz, renunció hoy a la candidatura de forma irrevocable, a menos de un mes de los comicios municipales.

"Pongámonos la mano en la conciencia y no nos prestemos a este juego. No hay condiciones para que el voto sea respetado. Todo es una farsa", declaró Madriz a los periodistas, después de presentar su renuncia.

Madriz es la segunda candidata a alcalde que renuncia por el opositor partido CxL. El primero fue el cirujano Mauricio Mendieta, quien aspiraba a la Alcaldía de Managua.

La ahora exaspirante alcaldesa explicó que no podía continuar con su candidatura, porque se convertiría en "cómplice" de la "farsa electoral", que a su juicio promueve el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) junto al Consejo Supremo Electoral (CSE).

"No voy a ser cómplice, pues mis principios, mi ética, mis ideales y mi moral no me lo permiten. No hay nada más asqueroso que la mentira", sostuvo.

La oposición acusa al árbitro electoral de alterar los resultados de las elecciones municipales de 2008 y de 2012, y las presidenciales de 2011 y de 2016 a favor de los sandinistas.

Los nicaragüenses elegirán el 5 de noviembre a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de su país.

Comentarios