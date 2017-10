Berger, Beristáin y Solomonoff competirán en Fiesta del Cine de Roma

Filmes dirigidos por el español Pablo Berger, los mexicanos Natalia Beristáin y Alejandro Andrade y la argentina Julia Solomonoff competirán en la sección oficial del Festival de Roma, que hoy anunció su selección y participantes.

Los hermanos Paolo y Vittorio Taviani presentarán "Una questione privata", Steven Soderbergh llegará con "Logan Lucky" y Antonio Méndez Esparza presentará en la capital italiana "La vida y nada más", exhibida recientemente en el Festival de San Sebastián.

La duodécima edición del festival romano se desarrollará entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre en el Parco della Musica y en su selección oficial tendrá un total de 39 filmes y documentales en un evento en el que el público concede el galardón principal.

Berger mostrará "Abracadabra", interpretado por Maribel Verdú y Antonio de la Torre; Beristáin presentará "Los adioses", sobre la biografía de la escritora Rosario Castellanos; el chileno Gonzalo Justiniano, "Cabros de mierda", y el mexicano Alejandro Andrade, "Cuernavaca", protagonizada por Carmen Maura.

Julia Solomonoff, con "Nadie nos mira", y el mexicano Rubén Imaz con "Tormentero", completarán la selección de filmes hispanos en la Fiesta del Cine romana, que abrirá el filme del estadounidense Scott Cooper "Hostiles", que interpreta como protagonista Christian Bale.

Kathryn Bigelow, con "Detroit"; Matthew Newton, con "Who we are now", y Thierry Klifa, con "Tout nous sépare", que interpretan en sus papeles principales Catherine Deneuve y Diane Kruger, son otros de los directores con filmes de la selección oficial de este año en Roma.

Entre los eventos especiales del festival estarán el filme de clausura, "The Place", dirigido por Paolo Genovese y la participación de leyendas del cine que recibirán homenajes especiales, como la actriz británica Vanessa Redgrave.

La Fiesta de Roma tendrá también momentos especiales con la concesión del premio a toda su carrera al cineasta estadounidense David Lynch y encuentros entre el público y el actor y director canadiense Xavier Dolan, así como con el actor británico Ian McKellen y el estadounidense Jake Gyllenhaal.

El director italiano Nanni Moretti y el compositor y director británico Michael Nyman protagonizarán sendos eventos organizados durante la Festa del Cinema.

El festival también tiene previsto mostrar una retrospectiva de "La Scuola Italiana", con filmes que enseñarán la particular manera que el cine italiano ha tenido a lo largo de su historia de ver géneros como el western, el thriller o los peplum.

Ahí se podrán volver a ver clásicos como "8 1/2", de Federico Fellini; "La caduta degli dei", de Luchino Visconti, y "Salò o le 120 giornate di Sodoma", de Pier Paolo Pasolini.

