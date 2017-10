Bocca está preocupado por no saber quién dirigirá el Ballet de Uruguay

El bailarín y coreógrafo argentino Julio Bocca dijo que el no saber quién le va a sustituir en la dirección artística del Ballet Nacional de Uruguay en 2018 es algo que "preocupa" tanto a su equipo como a su persona.

"Por un lado me siento muy tranquilo. Pero por el otro me preocupa que esto que se hizo en siete años no se pierda", declaró Bocca al diario El Observador.

El porteño señaló que esta incertidumbre se nota también en su equipo y en los bailarines de la compañía que quieren saber "qué va a pasar, quién va a venir y qué va a pasar el año que viene".

Según el que ha sido director del Ballet Nacional de Uruguay durante siete años y que dejará este puesto a finales de este año, él propuso como candidato al español Igor Yebra, pues "tenía que presentar a alguien para no llegar a fin de año sin nada".

"Después apareció el nombre de María (Riccetto), de Sofía (Sajac). Hubo un abanico de tres personas. Pero siempre fui yo el que fui con las propuestas. Para algo hay superiores, yo no soy el jefe de todo esto", recalcó.

De acuerdo con el coreógrafo, lo que necesita el Servicio Oficial de Difusión, Radiodifusión y Espectáculos (Sodre), organización que se encarga de gestionar tanto el ballet como la orquesta uruguaya, es que "venga alguien con cabeza y marque el rumbo para que estemos todos en el mismo camino".

"Sería genial que llamen a Michael Kaiser que es una gran cabeza que sacó al American Ballet de un déficit de 5 millones de dólares y dirigió el Kennedy Center. Se lo trae dos meses para que mire el teatro, la estructura y haga un diagnóstico de lo que hay que hacer", anotó.

Ante la pregunta si se retirará definitivamente el próximo 31 de diciembre, Bocca explicó que "sí" que lo hará como director, pero que "la idea" es quedarse "como maestro", aunque tiene que ver primero "quién estará al frente".

El que fue primer bailarín en el American Ballet Theatre, además, dijo que podría volver como director del ballet uruguayo, pero que para eso "todo el mundo tendría que estar en la misma línea, trabajando al mismo tiempo", anotó haciendo referencia al cuerpo de ballet, la orquesta y el coro.

"Hasta ahora el que marcó una línea fue el Ballet. Pero no tiene que ser así. Yo estoy feliz porque tenemos más funciones. Pero ojalá tuviéramos que andar peleando por las fechas de las funciones. Tiene que haber un capitán que lleve adelante esta institución", apostilló.

Bocca no ha sido el único que renunció, también lo hizo poco después el director de la Orquesta Sinfónica de Uruguay (Ossodre), Martín García, quien presentó su dimisión a través de una carta en la que alegó "problemas cotidianos, estructurales y políticos en todas las áreas", entre otras cosas.

Comentarios