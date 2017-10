Paraguay confía en próximo acuerdo con UE, pese a discrepancia agrícola

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijo hoy que confía en que el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmen un acuerdo para finales de este año, si bien reconoció que el sector agrícola sigue siendo la principal discrepancia entre los dos bloques.

"El sector agrícola es donde tenemos, no digo la dificultad, pero sí la batalla que tenemos que llevar adelante, que no es nueva, sabemos que es sensible para ellos", declaró Loizaga a los periodistas en la sede de Cancillería.

Añadió que lo primordial es que se alcance un acuerdo para diciembre y que se pueda firmar el siguiente año.

"Lo importante es que para diciembre tengamos ya el acuerdo cerrado. (..) Yo confió en que por lo menos tenemos que llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes mínimamente y con el tiempo ir avanzando aún más, especialmente en esas dos áreas", señaló el canciller.

Loizaga añadió que dentro de dos semanas se reunirán en Brasilia los negociadores de los dos bloques, después de que Bruselas transmitiera a finales de septiembre su oferta al Mercosur con relación al etanol y a los productos cárnicos.

"Hemos avanzado bastante, lo que quedo pendiente porque recién ahora se conoció la oferta europea en materia agrícola, las negociaciones siguen en dos semanas más volverán a reunirse en Brasilia, ellos llevaron la contrapropuesta del Mercosur, teniendo en cuenta que en el 2010 y en 2006 la oferta fue mucho más alta", dijo Loizaga.

La UE ofreció a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay unas cuotas anuales de 70.000 toneladas de carne bovina y de 600.000 toneladas para el etanol, una oferta que el bloque suramericano consideró "insuficiente".

Comentarios