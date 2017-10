Brasil y España se acercan a octavos e Irán pasa con un baile a Alemania

Brasil y España derrotaron a Coreadel Norte (2-0) y Níger (4-0) y se acercaron a los octavos de finaldel Mundial sub'17 de la India, ronda a la que certificó su paseIrán, que vapuleó inesperadamente a Alemania (4-0).

Costa Rica no pudo pasar del empate 2-2 ante Guinea y se complicasus posibilidades de pasar a la próxima fase ya que tendrá queenfrentarse en la última jornada a Irán.

Los iraníes le dieron un repaso a Alemania de principio a finalen el estadio Pandit Jawaharlal Nehru de Goa, que bien podría habersido aún mayor habida cuenta de lo visto en el campo.

Younes Delfi, a los 6 minutos, puso rápidamente en ventaja alequipo asiático con un disparo seco dentro del área que tocó en undefensa germano para meterse en el arco.

Entre asombrada y perpleja, Alemania intentaba recuperar elaliento pero eran los iraníes los que generaban más fútbol yoportunidades que no terminaban de convertir hasta que a los 41minutos, de nuevo Delfi, marcaba al cabecear un pase a la salida deun golpe franco el 2-0, con el que se alcanzó el descanso.

Y no, no era un espejismo. No habían pasado cuatro minutos de lasegunda mitad y Allahyar Sayyad volvía a marcar para los iraníesante el estupor de los teutones, que todavía tendrían que ver cómoVahid Namdari en un contraataque (en el que recibió en fuera dejuego) le hacía el cuarto.

Mal enemigo para enfrentar en la última ronda para Costa Rica,que hoy no pudo pasar del empate ante Guinea, en un partido en elque estuvo dos veces por delante pero que no fue capaz de cerrar asu favor.

Yecxy Jarquín puso en ventaja a los ticos cuando el partidoentraba en el meridiano de la primera mitad, pero los africanosrespondieron casi de inmediato por mediación de Fandje Touré (m.30).

Los de Breansse Camacho consiguieron de nuevo ponerse en ventajaa los 68 minutos por mediación de Andrés Gómez, pero el esfuerzo deGuinea dio resultados a los 81 minutos con un tanto de IbrahimaSoumah que cerró el empate.

Brasil no tuvo hoy una noche fácil ante Corea del Norte. Superioren el papel y en el campo, la Canarinha dominó completamente eltrámite del partido y se hartó a desaprovechar oportunidades ante unequipo coreano que hizo gala hoy de su propia versión delcatenaccio.

El candado saltó a los 55 minutos con un cabezazo de Lincoln ycinco minutos después Paulinho marcaba el segundo tanto para ponertierra de por medio ante un equipo muy correoso e incómodo.

Eso es lo que le espera en la última jornada a España, que hoysin exhibir un gran fútbol le hizo cuatro goles a Níger.

Abel Ruiz, con dos tantos (m.21 y m. 40), Cesar Gelabert (m.46+)y Sergio Gómez (m.82) cerraron una goleada que sirve de balsámico alos de Santi Denia tras la derrota en la jornada inaugural anteBrasil y le da muchas papeletas para pasar de ronda.

Resultados:

GRUPO C

-------

Costa Rica 2 - Guinea 2

Irán 4 - Alemania 0

Grupo D

-------

España 4 - Níger 0

Corea del Norte 0 - Brasil 2

Clasificaciones:

GRUPO C

-------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Irán 2 2 0 0 7 1 6

.2. Alemania 2 1 0 1 2 5 3

.3. Costa Rica 2 0 1 1 3 4 1

.4. Guinea 2 0 1 1 3 5 1

GRUPO D

------- PJ PG PE PP GF GC PTS

. ---------------------------

.1. Brasil 2 2 0 0 4 1 6

.2. España 2 1 0 1 5 2 3

.3. Níger 2 1 0 1 1 4 3

.4. Corea del Norte 2 0 0 2 0 3 0

Jornada del 8 de octubre:

Grupo E: Francia-Japón; Honduras-Nueva Caledonia

Grupo F: Inglaterra-México; Iraq-Chile.

