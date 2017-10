Kyrgios se retira en Shanghái por problemas estomacales

El australiano Nick Kyrgios volvió este martes a ser el centro de la noticia tras, nada más perder el primer set en el decisivo decimotercer juego, ante el estadounidense Steve Johnson, en el Masters 1000 de Shanghái, dirigirse al juez de silla, estrecharle la mano y marcharse de la pista.

Kyrgios, después, a través de un mensaje en las redes sociales atribuyó su retirada a un problema estomacal, que le impidió jugar en óptimas condiciones, por lo que decidió abandonar sin acabar el partido.

"He estado luchando contra un virus estomacal durante las últimas 24 horas. He intentado estar listo, pero ha sido muy duro en la pista hoy, algo que creo que era bastante evidente desde el primer punto", publicó el tenista en un mensaje en la red social twitter.

Tampoco ayudó, agregó, que "mi hombro empezó a doler durante el entrenamiento de hoy", por lo que "una vez que perdí el primer set no me sentía lo suficientemente fuerte para continuar ya que no he comido mucho durante las últimas 24 horas".

El tenista, número 21 del mundo, y que recientemente jugó la final ante el español Rafael Nadal en el Abierto de China, pidió perdón. "A los fans de Shanghái y a los que me vieron por la televisión en el mundo", dijo.

Kyrgios decidirá mañana, según se encuentre, si juega el torneo de dobles.

Ya el año pasado, en Shanghái, la ATP le condenó a pagar 25.000 dólares y a una suspensión temporal por haber cometido una ofensa mayor a la integridad del juego.

Según concluyó la investigación de la ATP, en un partido de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai el tenista habría decidido dejarse ganar en algunos puntos, en su duelo contra el alemán Mischa Zverev, tal y como había hecho en Wimbledon contra el francés Richard Gasquet el año anterior.

