Ramos se impone a Carreño en Shanghái y logra su pase a octavos

El tenista español Albert Ramos logró imponerse al también español Pablo Carreño en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái en un intenso partido que venció por 7-5 y 7-5.

Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El tenista español Albert Ramos logró imponerse al también español Pablo Carreño en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái en un intenso partido que venció por 7-5 y 7-5.

Ramos, quien a priori no partía como favorito por la buena temporada que está realizando Carreño (número 11 del mundo), pasará así a los octavos de final del torneo más importante de Asia gracias a su victoria en un encuentro que ha durado 1 hora y 44 minutos.

"Era un partido muy complicado contra un rival muy bueno que está en un gran nivel de forma y creo que ha sido muy igualado y he estado ahí todo el partido, estoy muy contento con la victoria", dijo a Efe Ramos, número 25 de la clasificación mundial de la ATP.

En octavos se enfrentará al vencedor del encuentro entre el sudafricano Kevin Anderson (15) y el alemán Jan-Lennard Struff (58) y en su preparación hará especial hincapié en los saques ya que "los dos son grandes sacadores".

Tras haber caído en la primera ronda del pasado Abierto de Pekín y ahora en la segunda de Shanghái (a la que había entrado directamente), Carreño no ha tenido un buen paso por Asia pese a la necesidad que tenía de sumar puntos en su carrera hacia el Masters de Londres.

"No creo que haya jugado mal" aunque "seguramente podría haber hecho cosas mejores", "he estado dando la cara durante todo el partido, lo he intentado, me he estado animando pero Albert ha jugado al final mejor, ha hecho un gran partido y ojalá que tenga suerte para el próximo", declaró a Efe el tenista.

Pese a que la clasificación para Londres está "muy complicada" todavía "sigue habiendo opciones", apuntó Carreño.

"Hay jugadores que están jugando muy bien, quizás esta gira a mí no me ha ido muy bien. Vengo de un Usa Open muy bueno después de una lesión que me ha tenido parado dos semanas y creo que he echado en falta el ritmo de competición", agregó el tenista, quien continuará jugando en Moscú, Viena y París.

Comentarios