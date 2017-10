Nadal: No me siento cansado y estoy listo para pelear por ganar en Shanghái

Pese a la intensidad de esta temporada, el tenista español Rafael Nadal aseguró hoy que no se siente cansado y que se encuentra motivado y en buena forma para luchar partido a partido y conseguir proclamarse campeón de uno de los pocos torneos que no ostenta, el Masters 1000 de Shanghái.

"Voy día a día y mi calendario siempre depende de cómo se sienta mi cuerpo y mi mente. Me sentía listo para estar aquí y aquí estoy", dijo el número uno del mundo en una rueda de prensa.

Nadal llegó ayer a Shanghái procedente de Pekín donde el domingo se proclamó campeón del Abierto de China y mañana debutará en segunda ronda de este Masters 1000 contra el estadounidense Jared Donaldson, número 52 del mundo.

"Pekín ha sido un torneo que he peleado por ganar durante tiempo y finalmente lo conseguí este año. Fue un torneo importante para mí, un momento importante, y estoy haciendo un buen tenis", apuntó.

Según contó, no ha tenido mucho tiempo para preparar este torneo por la intensidad de las semanas pasadas pero espera poder "empezar bien" mañana y "llevar una dinámica buena".

"Estos dos días ha habido que aflojar un poco y la preparación para este torneo, la adaptación, va a ser justa pero llevo muchas horas en el camino y haciendo las cosas muy bien así que espero estar preparado para ello", apuntó.

Debutará mañana también su máximo rival, el suizo Roger Federer, quien en una rueda de prensa alabó ayer la temporada de Nadal y dijo que le sorprendió que, tras ganar el USA Open no bajara su ritmo y dejara de venir a Asia.

"No hay motivos para que se presione tanto, pero así es Rafa, es un profesional, él sabe lo que está haciendo", apuntó el número dos del mundo.

Tras un año complicado por problemas físicos, Nadal está realizando una brillante temporada y hace unas semanas logró recuperar el primer lugar del ránking mundial de la ATP, aunque su motivación principal para jugar, contó hoy, no es mantener este liderato.

"Es algo que para mí no era el objetivo principal. El objetivo principal para mí es estar sano, ser competitivo todas las semanas que he estado jugando. Eso es algo que ha pasado este año y es lo más importante", apuntó el tenista, quien agregó que si consigue terminar la temporada en el número uno será "un gran logro".

En el sorteo de este Masters 1000 Federer y Nadal fueron colocados en cuadros distintos por lo que de encontrarse tendría que ser en la final. Federer jugará mañana en segunda ronda contra el argentino Diego Sebastián Schwartzman (26).

En su gira asiática Nadal ha estado acompañado por el extenista profesional Tomeu Salvá, quien es uno de sus mejores amigos y actualmente es entrenador de la Academia Rafa Nadal.

"A mí me viene bien tener a alguien con quien jugar cada día y a nivel de entrenamientos me ayuda a hacer cosas específicas que a mí me van bien", agregó el tenista, quien explicó que Salvá está llevando a cabo en China actividades promocionales de la escuela.

