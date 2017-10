Tite: "Brasil y Chile son las mejores selecciones de Suramérica"

El entrenador Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' afirmó hoy que las de Brasil y Chile son "las mejores selecciones de Suramérica a nivel "individual y colectivo" en este momento.

"Chile es un equipo que tiene en su ADN el ser bicampeón de la Copa América. Hace triangulaciones, jugadas cortas para profundizar después. Tiene jugadores de calidad muy alta. Los dos equipos son los mejores de Suramérica en términos individuales y colectivos", declaró el seleccionador en una rueda de prensa en Sao Paulo.

Brasil, clasificada desde marzo, y Chile, que necesita un resultado positivo para por lo menos garantizarse la repesca, se medirán mañana en el Allianz Parque de Sao Paulo en el último partido de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Tite afirmó que el resto de las selecciones "no deben estar durmiendo por la responsabilidad" que supone jugarse el paso en la última fecha.

Y aunque la Canarinha no tiene esa urgencia, dijo que tiene "expectativas de juego muy altas" ante la Roja porque "el Mundial ya comenzó" para los brasileños, razón por la cual no introducirá demasiados cambios con respecto a su once de gala.

"No puedo desestructurar al equipo demasiado. Ya cambio al portero y al lateral izquierdo. Si cambio mucho pierdo la organización, la coordinación y la preparación del Mundial", explicó.

Aseguró que contra Chile harán "lo que es más importante" para el vestuario, "para la dignidad del pueblo y de la prensa".

Desde que Tite asumió en su cargo como seleccionador, la Canarinha ha encadenado nueve victorias, récord del país en la competición, y dos empates, que han permitido auparla hasta el liderato con 38 puntos, diez más que su inmediato perseguidor, Uruguay, y doce más que Chile, en tercera posición.

Tite afirmó que es una "utopía" que pueda estar en el cargo un largo periodo porque para que eso se produzca "tiene que cambiar la mentalidad".

Puso de relieve el "buen legado" que recibió por parte de sus criticados antecesores, Luiz Felipe Scolari y Carlos Caetano Bledorn Verri 'Dunga', con "un sistema bien planteado" y con muchos de sus pilares hoy consolidados.

"La base del equipo es la misma que tuvo éxito en 2013, cuando venció la Copa Confederaciones, y que fracasó en la Copa del Mundo de 2014", expresó.

Pero también destacó que tuvo que afrontar problemas por la decepcionante campaña que Brasil cumplía en las eliminatorias.

Tite fue consultado por su decisión de rotar la capitanía del equipo. "Cuando paso la capitanía es para pasar esa responsabilidad. Vamos a dividir el pan y vamos a trabajar con sentido de equipo", aseveró.

