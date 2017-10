Pékerman: Estamos vivos, con los jugadores enteros

La recuperación anímica: Igual que dijo Falcao el clima es bueno y los jugadores saben de la importancia del partido, estamos vivos y con mucha fuerza, con los jugadores recuperados y enteros, con ganas de ganar y hacer un buen juego en Lima.

Primero la recuperación porque es lo que da fuerza para lo que se va a afrontar, viene de qué pudo haber pasado, aceptar si se cometieron errores, como y por qué, destacar lo bueno también. En el fútbol como la vida nunca te puedes quedar solo con el final, siempre hay un por qué de las cosas.

Lo que espera de Perú: Va a tener muchas alternativas. Siempre han salido buenos partidos por la manera como juegan los equipos, hubo resultados apretados, los partidos siempre fueron ajustados. Confío en que podamos repetir algunos partidos cuando estuvimos en plenitud, en las áreas se marcará la diferencia más que en el medio campo. Respetamos a Perú porque siempre ha sido buen rival, es su mejor momento en mucho tiempo. Siempre fui elogioso de Perú y pienso que se ven los resultados. Superaron momentos difíciles.

David Ospina: El golpe fue duro para él, no está acostumbrado a estas cosas, pero la historia de todos los porteros del mundo ha tenido estos días así donde pasan cosas extrañas y a medida que fueron pasando las horas con el ánimo de todos se recuperó. No solo de él depende todo, erramos goles increíbles. Se ha levantado para estar fuerte mañana.

Arbitraje: Nosotros tenemos que pensar en el partido y no tener fantasmas. Confío siempre en la credibilidad de la gente. Sabemos que puede haber comentarios, hay situaciones complicadas, nunca llegaron tantos equipos a una definición de este tipo. Ojalá que esto se normal. Esta puede llegar a ser la Eliminatoria más recordada de la historia.

Gareca y la situación de Argentina: Me alegro por Gareca, por la decisión de respaldar su proyecto, que en el fútbol sabemos que no es fácil y los resultados están a la vista y este es el momento que están disfrutando. Respecto a Argentina no hablo, hoy soy colombiano y tengo la cabeza en el partido de mañana.

Debutó contra Perú en 2012 y ganó: Siempre digo que no hay dos partidos iguales, la historia marca resultados, definiciones de partidos. En ese partido Perú tuvo más posesión pero Colombia empezó a cambiar la mentalidad, al margen del resultado empezó a transitar un camino diferente que nos llevó a una clasificación., Ese triunfo fue importante para creer.

La Selección jugará contra Perú este martes a las 6:30 p.m. en el estadio Nacional de Lima. Una victoria le da cupo directo para el Mundial. Un empate o una derrota lo hacen depender de otros resultados en esta última fecha.

Comentarios